2022. február 16. 14:27

Lapátra került az ottawai rendőrfőnök a szabadságkonvoj miatt - nem terrorizálhatja tovább munkatársait a jamaicai "antirasszista harcos"

Lemondott Peter Sloly ottawai rendőrfőnök, miután hevesen bírálták őt is azért, ahogyan a koronavírus elleni oltási kötelezettség miatt kezdődött kamionos tüntetéseket kezelte - jelentette a CBC kanadai közszolgálati műsorszolgáltató helyi idő szerint kedden este.



Fotó: Justin Tang/The Canadian Press

"A megmozdulás kezdete óta mindent tőlem telhetőt megtettem, hogy a város biztonságban legyen, és véget érjen ez a példátlan és előre nem látott válság" - írta felmondólevelében Sloly. Hozzátette: biztos benne, hogy a rendőri erők a többlet-erőforrásoknak köszönhetően jobb helyzetben foghatnak neki a tiltakozások felszámolásának.

A rendőrfőnök távozását Jim Watson ottawai polgármester is támogatta.

A jamaicai születésű, színesbőrű Sloly 2019 októberében került az ottawai rendőrség élére azzal a céllal, hogy segítsen felszámolni "a rendőrség soraiban észlelt rasszizmust", és "próbálja meg helyreállítani a fekete lakosság bizalmát". A BBC brit műsorszolgáltató információi szerint Sloly szerződése 2024-ben járt volna le, és a rendőrfőnök a múlt héten még azt mondta: nem fontolgatja távozását.

Az Ottawa Citizen című helyi napilap szerint Sloly tisztségét ideiglenesen a helyettese, Steve Bell veszi át.

A CBC forrásai szerint Sloly lemondásának oka egyebek között az volt, hogy a rendőrfőnök

megfélemlítette, becsmérelte munkatársait, valamint lobbanékonyan és kiszámíthatatlanul viselkedett, és ez veszélyeztette a rendőrség képességét a helyzet kezelésére is.

Emellett állítólag összetűzésbe került a szövetségi és a tartományi rendőrség tagjaival, akiknek az volt a feladatuk, hogy a bűnüldözési erőfeszítéseket segítsék a válság idején.

A tüntetések kezdete óta legalább három parancsnokot helyeztek át Sloly mellől - mondták el a források.

A CBC érdeklődésére az ottawai rendőrség azt írta, hogy a tüntetéssorozat előidézte példátlan helyzet, amelyhez hasonlót kanadai önkormányzati rendőri szervek még nem tapasztaltak, óriási terheket ró a rendőrökre. A közleményben megjegyezték: az ottawai rendőrség most a tartományi és a szövetségi rendfenntartó erőkkel közös parancsnokság létrehozásán dolgozik. Ettől azt remélik, hogy több erőforrás és szakértelem áll majd rendelkezésre, hogy véget vessenek a kanadai főváros "megszállásának" - ahogyan a tüntetéssorozatot sok kanadai nevezi.

A The Globe and Mail című kanadai napilap nemrég arra hívta fel a figyelmet, hogy Slolyt több bírálat is érte a helyzet rossz kezelése miatt.

A The Epoch Times című amerikai napilap portálja arról írt, hogy mások mellett Diane Deans városi tanácsos is kikelt a rendőrség tehetetlensége ellen. Deans "a káosz karneváljának" nevezte a tüntetést, amelynek résztvevői hangfalakból dübörögtetik a zenét, sőt, pezsgőfürdőket és egy szabadtéri edzőtermet is felállítottak az utcákon.

A fővárosi megmozdulás január 27-én kezdődött, és 400-500 kamion továbbra is a városközpontban táborozik a távozás legkisebb szándéka nélkül.

A megmozdulásokra válaszul Justin Trudeau kanadai miniszterelnök hétfőn életbe léptette a veszélyhelyzeti törvényt, amely lehetővé teszi, hogy korlátozza a gyülekezési jogot annak érdekében, hogy véget vessen a közlekedési és kereskedelmi forgalmi fennakadásokat okozó tüntetéseknek.

(MTI nyomán)