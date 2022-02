Külföld :: 2022. február 18. 06:49 ::

A francia akadémia elítélte az angol szavak térhódítását

A francia nyelv több száz éves őre, az Académie Francaise elítélte az angol szavak, kifejezések térhódítását a közéletben. A francia testület arra figyelmeztetett, hogy a köz- és magánintézmények egyre több anglicizmust használnak, ami a kommunikáció romlásának és a társadalmi megosztottságnak a veszélyével járhat.

Hat akadémiai tag jelentése - amelyet a héten tettek közzé az interneten - arra hívta fel a figyelmet, "hogy a mai kommunikációt olyan leépülés jellemzi, amit nem szabad elkerülhetetlennek tekinteni".

A több mint 30 oldalas jelentés közintézmények - minisztériumok, helyi hatóságok - és magáncégek üzeneteinek tucatjain át mutatott rá a kétnyelvű szójáték példáira - írta a The Guardian online kiadása.

A példák között említették az SNCF vasúttársaság alacsony árú szolgáltatása, az Ouigo (kiejtése we go) elnevezését, de kitértek a big data és a drive-in jellegű angol kölcsönkifejezésekre is.

"Sok anglicizmust létező francia szavak és kifejezések helyett használnak, ami óhatatlanul a francia megfelelők fokozatos kikopásával jár" - mutatott rá a testület, melyet XIII. Lajos király alatt, 1635-ben alapítottak "a tiszta francia nyelv őrzésére".

"A divat és a sport mellett nem meglepő módon az internet és a digitális terület anglicizálódik a legerősebben és leglátványosabban" - írta az akadémia, kalifornizmusoknak nevezve a technológiai kifejezéseket.

Megjegyezték, hogy legalább öt lehetséges francia fordítása van a közösségi média follower (követő) kifejezésére, a hétköznapi francia nyelvben mégis általánosan elterjedt.

A koronavírus-járvány is számos elkapkodott átvételt eredményezett az akadémikusok szerint, ilyen például a testing (tesztelés).

"Ha széles körben használnak angol szavakat, melyeket a közönség nagy része nem ért, az online szolgáltatások tovább táplálják az intézményekkel szembeni ellenszegülést" - írták a nyelvőrök.

(MTI)