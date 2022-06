Külföld :: 2022. június 13. 09:23 ::

Több százezer euróval és smaragdokkal próbálta átlépni a határt az ukrán titkosszolgálat korábbi vezetője

Letartóztatták az észak-macedón-szerb határon az ukrán titkosszolgálat korábbi vezetőjét. Andrij Naumovot azzal gyanúsítják, hogy bejelentés nélkül akart átvinni a határon rengeteg készpénzt és két drágakövet. Naumovnál a Jutarnji horvát napilap értesülései szerint csaknem 608 ezer euró és mintegy 125 ezer dollár volt készpénzben, valamint két smaragd is.

Andrij Naumov 2019-ben csatlakozott az ukrán titkosszolgálathoz. Két évvel később kinevezeték a belbiztonsági osztály vezetőjévé. Március 31-ig töltötte be a posztját az ukrán titkosszolgálatban, azaz bőven az orosz hadműveletet követően is Kijev szolgálatában állt. Volodimir Zelenszkij ekkor váltotta le, sőt hazaárulással vádolta az addig komoly befolyással bíró férfit, aki egyébként a harcok megkezdése előtti napon elhagyta országát és külföldre távozott. Családját pedig helyi források szerint már az inváziót megelőzően külföldre menekítette. Zelenszkij akkor azt mondta, azok a magasrangú tisztek, akik nincsenek tisztában azzal, hogy mi a hazájuk, és akik megszegik az esküjüket, amit az ukrán nép előtt tettek, rangjukat vesztik. Erről számoltak be ukrán források, amelyet a Nova szerb portál idéz. Naumovnak egyébként Kijev luxusnegyedében volt háromszobás lakása, amelyet – mint kiderült – a család a piaci ár negyedéért vásárolt.

Az eddig rendelkezésre álló információk szerint Naumov egy német állampolgárral együtt próbálta átlépni Észak-Macedónia felé a határt, ekkor vették őrizetbe a szerb rendőrök. A Szerb Belügyminisztérium korrupciósellenes osztályának közleményében azt írja: két személyt tartóztattak le, az 1982-es születésű ukrán A.N.-t és az 1986-os születésű német A.A.-t. Pénzmosással gyanúsítják őket. Arról is ír a hivatalos közleményben, hogy a rendőrök a presevói határátkelőn vizsgálták át a BMW típusú személygépkocsit.



Fotók: Szerb Belügyminisztérium

Az értékeket nem jelentették be hivatalosan az autóban ülő személyek. A gyanú szerint a pénz és a drágakövek bűncselekmény elkövetéséből származnak – írja a rendőrség. Naumovot és társát 48 órás előzetes letartóztásba helyezték, és várhatóan feljelentést tesznek ellenük. A szerb törvények szerint akár 12 év börtönbüntetés is várhat rájuk. Az ukrán sajtó ugyanakkor arról ír, hogy mivel Andrij Naumov számos ukrán titkosszolgálati információval rendelkezik, megpróbálhat majd kereskedni ezekkel, cserébe a szabadságáért. Az ukránok szerint ez azért is elképzelhető, mert – mint írják – a szerb belügyi tárca vezetője, Aleksandar Vulin Kreml-közeli politikus.

(V4NA nyomán)