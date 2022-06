Külföld :: 2022. június 24. 12:26 ::

Megszavazta az amerikai szenátus a fegyvertatás szigorítását

Az amerikai szenátus elfogadta a fegyvertartás szigorításáról szóló törvényjavaslatot – írja a BBC nyomán a Telex. A kongresszus felsőházában tizenöt republikánus csatlakozott a demokratákhoz, hogy 65 szavazattal 33 ellenében megszavazzák a csomagot.

Az új jogszabály egyik legfontosabb pontja a 21 év alattiak szigorúbb háttérellenőrzése, valamint 15 milliárd dolláros szövetségi támogatást adnának mentális egészségügyi programokra és az iskolai biztonsági fejlesztésekre. A javaslat továbbá olyan törvények bevezetésére ösztönözné az államokat, hogy a veszélyesnek ítélt személyektől elvegyék a lőfegyvereket.

Emellett megtiltja a fegyvereladást azoknak, akiket kapcsolaton belüli erőszak miatt elítéltek.

A törvényjavaslatot még a képviselőházban is el kell fogadni, mielőtt Joe Biden elnök aláírhatja azt. Ez várhatóan napokon belül megtörténhet.

A javaslatok az elmúlt harminc év legjelentősebb előrelépése a területen, de messze elmaradnak attól, amit sok demokrata és aktivista követelt. Június közepén tízezrek tüntettek az USA több városában is. A megmozdulást a March For Our Lives (Menetelés az életünkért) csoport szervezte, tagjai többek között a támadófegyverek betiltását, a fegyvert vásárlók általános háttérellenőrzését és egy nemzeti nyilvántartás létrehozását követelték. Pár nappal korábban pedig Matthew McConaughey amerikai színész is arról beszélt a Fehér Házban, hogy égető szükség van a fegyvertartás szigorítására.

Szinte napra pontosan egy hónapja, május 23-án ölt meg 21 embert egy magányos elkövető a texasi Uvalde városban lévő Robb Általános Iskolában. A tragédia az Egyesült Államok történetének harmadik legtöbb áldozattal járó iskolai lövöldözése volt, ezután merült fel újra a fegyvertartás szabályozásának kérdése.

Mindeközben az Amerikai Legfelsőbb Bíróság épp a minap semmisítette meg New York állam több mint egy évszázados törvényét, amely korlátozta a könnyen elrejthető fegyverek házon kívüli viselését. A konzervatív többségű bíróság alkotmányellenesnek minősítette a szabályozást, amivel utat nyithat a fegyverviselés enyhítéséhez más államokban is. Kamala Harris, az Egyesült Államok demokrata alelnöke a hírre reagálva azt mondta, az ítélet „logikátlan” és „szembemegy a józan ésszel”.

Amerikában a fegyverviseléshez való jogot az ország alkotmányának második módosítása biztosítja. A szöveg pontos értelmezése a 20. század második fele óta a liberálisok és a konzervatívok közti harc szimbólumává vált.