Duda Zelenszkij-látogatóban: a lengyelek a harcok utolsó napjáig támogatják Ukrajnát

Andrzej Duda lengyel államfő kedden Kijevben Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott kétoldalú megbeszélésén kijelentette, hogy országa addig támogatja Ukrajnát, amíg szükséges - jelentette a Jevropejszkaja Pravda hírportál.

"Szeretném kifejezni nagy tiszteletemet az ukrán népnek a szülőföldjéért folytatott rendkívül hősies küzdelméért. Azt akarom, hogy bízzanak Lengyelország erőteljes támogatásában, abban, hogy a lengyelek velük vannak, és támogatni fogják őket a harcok utolsó napjáig" - idézte Dudát a lengyel elnöki hivatal a Twitteren.

Duda elmondta, hogy Zelenszkijvel a katonai és a humanitárius együttműködésről tárgyalt, valamint Lengyelország részvételéről Ukrajna helyreállításában. Felköszöntötte Ukrajnát nemzeti zászlójának és függetlenségének augusztus 24-i ünnepnapja alkalmából.

"Nekünk, lengyeleknek és a Baltikum minden lakosának ez is egy fontos évforduló: a Ribbentrop–Molotov-paktum évfordulója, amely alapján megtámadták Lengyelországot és más országokat. Lengyelország ekkor veszítette el államiságát. Az a tény, hogy én itt vagyok, a mai napnak szimbolikus jelentést is ad. Számunkra ez egyben a háború és az orosz imperializmus újjáéledése elleni tiltakozás napja is" - mondta. Hozzátette: "Ukrajna védi függetlenségét, állama integritását az orosz agressziótól, amely nem február 24-én, hanem 2014-ben kezdődött".

"Ukrajna számíthat Lengyelországra. Hiszem, hogy Ukrajna nemcsak megvédi magát, hanem győz is, visszaszerzi minden földjét, és helyreáll Lengyelország és minden becsületes nép támogatásának köszönhetően" - hangoztatta a lengyel államfő.

Zelenszkij a Dudával közösen megtartott sajtótájékoztatón az Ukrinform hírügynökség szerint leszögezte, hogy Oroszország erőteljes választ fog kapni, ha augusztus 23-24-én megsokszorozza az Ukrajna elleni támadásainak számát. Közölte, hogy az ukrán katonai hírszerzéstől és a partnerországoktól erre utaló jelzéseket kapott. Megjegyezte, hogy egyébként az orosz fenyegetés "mindennapos és állandó".

Ukrajna nem tesz különbséget aközött, hogy Oroszország Kijevet vagy a Donyec-medencét támadja, minden ágyúzásra válaszol - hangsúlyozta Zelenszkij. "Nekem mint államfőnek Kijev, Csernyihiv és Donbász egyformán kedves, de minden ukránnak is. Mindenhol ukránok laknak, Harkivban, Zaporizzsjában is. Ezekben a városokban ugyanaz lesz a válasz" - szögezte le.

Közben elkezdődött a Krími Platform című ukrán kezdeményezés második csúcstalálkozója, amelyre Zelenszkij szavai szerint hatvan vezető politikus érkezett különböző országokból. "Az afrikai kontinens és Latin-Amerika országai is csatlakoztak hozzánk" - mondta Zelenszkij.

Nyitóbeszédében kiemelte, hogy február 24-e óta Oroszország mintegy 750 rakétát lőtt ki Ukrajnára a Krím területéről. "Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a félszigetünket felszabadítsuk" - szögezte le, hozzátéve, hogy "a Krími Platform kiváló eszköz" erre. Duda hangsúlyozta, hogy fel kell szabadítani Ukrajna egész területét a Krímmel együtt, továbbá síkra szállt az Északi Áramlat-2 orosz gázvezeték teljes leállítása mellett.

"Nincs visszatérés a megszokott üzletmenethez az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokban, miután Oroszország háborút folytat Ukrajna ellen, támadja a nemzetközileg elismert határokat, elfoglal területeket. A politika változása Nyugaton nem csupán az Északi Áramlat-2 teljes leállítását jelenti, hanem ennek a vezetéknek a felszámolását, teljes lebontását is. Miután láttuk, hogy bombák érték Harkivot, Kijevet, rakéták semmisítették meg Irpinyt, Borogyankát, Bucsát és Mariupolt, tanúi voltunk ezeknek a bűncselekményeknek, már nem tudunk visszatérni ahhoz a viszonyhoz, amely idén február 23-a előtt fennállt. Ukrajna egész területét fel kell szabadítani a Krímmel együtt" - hangsúlyozta Duda.

A konferencián részt vevő Jens Stoltenberg NATO-főtitkár hangsúlyozta, hogy a szövetség változatlanul támogatja Ukrajnát. "Elkötelezettek vagyunk az Ukrajnával való partnerség mellett, segítettünk az országnak elmozdulni a NATO-kompatibilitás felé. A tél kemény lesz, ez az akarat, a logisztika harca, ezért továbbra is támogatnunk kell Ukrajnát, mert egy erős és stabil Ukrajna az euroatlanti biztonság kulcsa" - hangoztatta. Kiemelte, hogy nyolc évvel ezelőtt Oroszország jogellenesen elfoglalta a Krím félszigetet, és a Föld egyik leginkább militarizált területévé változtatta. "Ez pedig ugródeszka lett a hat hónappal ezelőtt elindított ukrajnai támadáshoz. Putyin elnök úgy gondolta, hogy megtörheti az ukrán népet és ő diktálhatja a feltételeket. De tévedett. Ukrajna megmutatta, hogy képes megvédeni magát az agresszióval szemben és súlyos veszteségeket okozni Oroszországnak" - fejtette ki Stoltenberg.

(MTI)