A Cár és a sarokba szorított patkány története, valós:

Gyerekkorában maga is megtanulta, mi is a kényszerhelyzet, mi is a sarokba szorítottság. Hogy mekkora erőt ad. Nyomorúságos bérházuk lépcsőházában rengeteg vándorpatkány volt. Egyszer meglátott egy kivételesen nagyot, és üldözni kezdte. Nála bot volt, és ütött már agyon patkányokat. A félkilós dög addig futott, amíg tudott. Aztán nem volt hova menni. Azonnal visszafordult és már támadott is. Váratlanul, rettenetes erővel és elszántsággal. Igen! Megtámadta a sokkal nagyobb és erősebb, felfegyverzett embert, ő pedig gyáván megfutott. A patkány erre diadalmasan kergette!

(Máglyatűz, 243.)