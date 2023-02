Az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt az Északi Áramlatok felrobbantása ügyében tartott keddi meghallgatáson a Columbia Egyetem közgazdász-professzora megismételte érveit amellett, miért egy nyugati állam követhette el a terrorcselekményt, írja a Mandiner.

A szerző honlapján írásban is megjelent szakértői hozzászólalását a professzor azzal kezdte, hogy a tavaly szeptember 26-án történt robbantások kimerítik a nemzetközi terrorizmus bűncselekményének jogszabályi tényállását, az eset veszélyt jelent a békére, a BT-nek ezért kötelessége felvetni a felelősség kérdését, független vizsgálatot indítani, és mindent megtenni az elkövető nemzetközi büntetőbíróság elé citálására, elítélésére és kártérítésre kötelezésére.

Jeffrey D. Sachs értékelése szerint az Északi Áramlat 2 gázvezeték felrobbantásának elképesztő következményei vannak: nemcsak tetemes anyagi kárt okozott, nemcsak a gázszállítási infrastruktúra működésében okozott fennakadást, de megrendítette a bizalmat az európai államokban, hogy ilyen kiszámíthatatlan behatások fennállta esetén a jövőben érdemes-e befektetni a földgázszállítási projektekbe, illetve hogy ilyen fenyegetettségben miképp fogják átalakítani energetikai infrastruktúráikat a zöldenergia-rendszerekre.

Mint a szakértő megjegyezte, a két földgázvezeték tenger alatti felrobbantása komoly tervezést, előkészítést, szakértelmet és technológiai képességeket igényelt. Az egy méter átmérőjű vezetékek 4.5 centiméteres fala minőségi fémből készült, 11 centiméter vastag betonágyazatban feküdt 70-90 méter mélyen a tengerfenéken. Ilyen körülmények között csak fejlett technológia birtokában tudták az elkövetők a robbanószerkezetet a helyszínre szállítani, illetve működésbe hozni.

A másik problémás szempont Sachs szerint az, hogy miként tudtak észrevétlenek maradni a jól ellenőrzött dán és a svéd tengeri gazdasági zónában.

Ezen jellemzők alapján az amerikai professzor más szakértőkhöz hasonlóan bizonyosra vette, hogy a robbantásokat csak egy állami szereplő tudta véghez vinni, és azok közül is csak néhánynak van meg a technológiai kapacitása és a kijutási lehetősége a Balti-tengerre. Ezek konkrétan az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Oroszország, Lengyelország, Norvégia, Németország, Dánia és Svédország. Sachs Ukrajna felelősségét kizárta, mivel a kelet-európai országnak sem ilyen technológiája, sem hozzáférése nincs az adott tengerszakaszhoz.

A Columbia Egyetem közgazdász-professzora felszólalásában felhívta a figyelmet arra is, hogy a Washington Post oldalán leközölt elemzésben az szerepel: a NATO-tagállamok titkosszolgálatai informálisan jelezték, hogy nem találtak arra vonatkozó bizonyítékokat, hogy Oroszország állt volna a merénylet mögött, de eleve logikailag nem értelmezhető, hogy miért okoztak volna kárt az oroszok a saját energetikai infrastruktúrájukban.

Jeffrey D. Sachs utalt arra is, hogy a robbantás körülményeinek vizsgálatát három ország szakértői bonyolították le: Dánia, Németország és Svédország, így ezen államnak lehet a legalaposabb ismeretük arról, mi történhetett valójában. Közülük is Svédország a titkok tudója, hiszen az ő búvárjai merültek le megnézni a detonáció maradványait, felhozni a felszínre a merénylet tárgyi bizonyítékait – mégis a svédek nem hozták nyilvánosságra, és az oroszokkal nem közölték a vizsgálatuk megállapításait.