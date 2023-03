Külföld :: 2023. március 9. 21:11 ::

Nahát, mégsem mosógépekből és anyatejpumpákból nyerik ki a chipeket az oroszok

Az orosz állam megkerüli az EU és a G7-csoport által bevezetett szankciókat, mert nagyon fontos számára, hogy biztosítani tudjon félvezetőket és más egyéb technológiát a katonai eseményekhez, illetve a fronton való cselekményekhez.

A Bloomberg azt írja , Oroszország 2017 és 2021 között évente átlagosan 163 millió dollár értékben vett chipeket és integrált áramköröket az Európai Uniótól, az Amerikai Egyesült Államoktól, az Egyesült Királyságtól és Japántól. Ez az összeg tavaly mintegy 60 millió dollárral kevesebb volt, viszont megnőtt az export többek közt Törökországba, Szerbiába és az Egyesült Arab Emírségekbe.

A Kínából Oroszországba irányuló szállítások száma is megemelkedett, mivel Peking egyre fontosabb szerepet játszik Moszkva ellátásában. A cikkből az is kiderül, hogy ugyanígy Törökországon, valamint az Egyesült Arab Emírségeken keresztül is jelentősen megélénkült a chipek behozatala Oroszországba.

A szankciók kijátszásában részt vesz Kazahsztán is, amely csak tavaly 3,7 millió dollár értékben exportált félvezetőket Oroszországba, míg 2021-ben ez az összeg még csak 12 ezer dollár volt.



Pedig megírták a libsik, hogy mosógépekből és anyatejpumpákból...

Egy európai uniós tisztviselő szerint a szankciók betartása politikai akarattól függ, és a nemzeti tisztviselőknek nem érdekük a hazájukban működő vállalatok elleni fellépés.

(Index nyomán)