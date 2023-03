Külföld :: 2023. március 15. 21:30 ::

Menesztik a Bundeswehr vezérkari főnökét - korábban ellenezte a fegyverszállításokat Ukrajnának

Boris Pistorius (SPD), a nemrég kinevezett német szövetségi védelmi miniszter bejelentette, hogy csütörtökön meneszti Eberhard Zorn vezérezredest, a Bundeswehr főszemlélőjét (Generalinspektor), azaz vezérkari főnökét. A szoci védelmi miniszter Zorn helyébe a „koronatábornoknak” is nevezett Carsten Breuer vezérőrnagyot nevezi ki. Zorn legnagyobb „bűne” az volt, hogy korábban ellenezte az Ukrajnába irányuló fegyverszállítmányokat – írja a zuerst.de német hírportál.



Eberhard Zorn vezérezredes (fotó: Wikipédia)

Eberhard Zorn vezérezredes 2018 óta volt a Bundeswehr főszemlélője, magyarán vezérkari főnöke, aki az elmúlt esztendőben több olyan kijelentést is tett, amellyel magára haragította az Ukrajna-mániás észak-atlanti világot, benne a németországi politikai élet és társadalom jó részét.

Zorn azzal is tisztában van, hogy a nyugati média és a politikusok jelentős részének állításával, hisztériakeltésével szemben Oroszország nem kívánja megtámadni a NATO-t vagy a NATO egyes tagországait:

– Határozottan kijelenthetem, hogy pillanatnyilag nincs semmi jele annak, hogy az orosz fegyveres erők bármilyen módon meg akarnák támadni a NATO tagállamait. Erre a támadási szándékra nincsenek felismerhető orosz előkészületek – jelentette ki a múlt héten a Bundeswehr most menesztett főszemlélője.



Ruszin-Szendi Romolusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka a Hősök terén fogadja Eberhard Zorn vezérezredest 2022. szeptember 8-án (fotó: ungarnheute.hu)

Eberhard Zorn azzal is magára haragította a kék-sárga őrületben tobzódó nyugati, illetve a németországi széplelkeket, hogy a Focus német hetilapnak tavaly szeptemberben adott interjúban ellenezte az Ukrajnába irányuló további nyugati fegyverszállítmányokat, miközben kétségbe vonta Ukrajna győzelmi esélyeit. Azt is mondta: az ukrán hadsereg részéről ő már nem is „igazi ellentámadásokat” szeretne látni, hanem legalább olyanokat, amelyekkel képesek lennének visszaszerezni bizonyos helyszíneket vagy egyes frontszakaszokat. (Az idézett tavaly szeptemberi Zorn-interjú után ez részben meg történt, de ez nem elég az üdvösséghez – H. J.)

H. J. – Kuruc.info