2023. május 12. 13:07

Egy nem éppen komcsibarát kiadó letartóztatása miatt tiltakoztak a tajvani értelmiségiek

A Sanghajban letartóztatott tajvani író, Li Jen-ho ügyében a vizsgálat felgyorsítását és az író jogainak tiszteletben tartását követelték Kínától tajvani értelmiségiek és az ország könyvkiadó szektorának képviselői pénteken.

A Fu Csa írói álnéven ismert Li Jen-hót márciusban tartóztatták le, amikor a rokanait látogatta meg Shanghajban. A kínai hatóságok április 26-án megerősítették, hogy "nemzetbiztonsági okok" miatt nyomoznak a Kínai Kommunista Párttal szemben kritikus írásokat megjelentető Li ügyében.

Li 1971-ben született Kínában. 2009-ben Tajvanra nősült, és a szigetre költözött. Ezután létrehozta a Gusa Press kiadót, amely kifejezetten a Kinai Kommunista Pártot kritizáló könyvek kiadására szakosodott.

"Li letartóztatása veszélybe sodorja a Kína és Tajvan közötti kulturális kapcsolatokat" - mondta Joshua Vang, a Gusa Press kiadó korábbi alkalmazottja egy tajpeji sajtótájékoztatón.

A nyomozás felgyorsítása érdekében írt levelet már több mint 350 értelmiségi, köztiszteletben álló tudósok, írók és könyvkiadók is aláírták. A levélben arra kérik Pekinget, engedjék meg Li családjának és ügyvédeinek, hogy találkozhassanak a férfival. Az aláírok között van a korábbi tajvani oktatásügyi miniszter Cseng Csei-cseng, és a korábbi kulturális miniszter Cseng Li-csiun is. A kínai hatóságoknak írt levelet amerikai és japán értelmiségiek is aláírták.

"Felszólítjuk a pekingi rezsimet, hogy adjon részletes tájékoztatást Li Jen-ho tartózkodási helyéről, és biztosítsa azonnali visszatérését családjához Tajvanra" - mondta a pénteki sajtótájékoztatón Cédric Alviani, az újságírók határok nélkül (RSF) kelet-ázsiai részlegének vezetője.

Kína szakadár tartományának tekinti Tajvant, amely a kínai kommunisták polgárháborús győzelme óta saját kormánnyal rendelkezik.

(MTI)