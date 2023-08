Külföld, Zsidóbűnözés :: 2023. augusztus 5. 14:14 ::

Ismét gyilkoltak a felfegyverkezett zsidó telepesek Ciszjordániában

Zsidó telepesek tegnap ismét palesztin földterületek elfoglalására indultak, ezúttal birkanyájat is terelve maguk előtt a megszállt Ciszjordániában. Az ’Oz Cijjon (Cion Ereje – עז ציון) nevű előtelep felfegyverkezett telepesei szerették volna kisajátítani a Rámalláh város közelében levő Burká palesztin falu lakosainak tulajdonát képező földterületeket, hogy ott juhhodályokat alakítsanak ki. Közeledtüket észlelvén a palesztinok azonban kőzáporral akarták elkergetni őket, mire a telepesek lőfegyvert használtak, egy palesztint agyonlőttek, négyet megsebesítettek – írja az almayadeen.net hírportál és a Jiszráél Há-Jom újság honlapja.

Tegnap délután több tucat, M16-os gépkarabéllyal is felfegyverkezett zsidó telepes tört be a Rámalláh városától mintegy 5 kilométerrel délkeletre fekvő Burká palesztin faluba a megszállt Ciszjordániában. A zsidó telepesek megrohamozták a palesztin falu nyugati és északnyugati határában levő földterületeket, ahol juhhodályt és pásztortelepülést kívántak létrehozni a palesztin falu lakosaitól kisajátítandó földeken. A telepesek szándékát bizonyítja, hogy birkanyájat is maguk előtt tereltek. A támadás kezdetén a zsidó telepesek, eltökéltségüket bizonyítván, rögtön fölgyújtották a palesztinok két közelben tartózkodó autóját.



A meggyilkolt Kuszáj Dzsamál Maatán temetési menete Burká faluban (fotó: AP)

Amikor az ’Óz Cijjon nevű előtelepülésről a birkanyájat terelő felfegyverkezett zsidó telepesek megközelítették a szomszédos Burká palesztin falut, elkezdték fölgyújtani a helybeliek autóit, s megrongálni a vagyontárgyaikat, palesztin fiatalok a földjeik és vagyontárgyaik védelmében elkezdték kővel dobálni az újabb területrablásra készülő zsidókat. Az úgynevezett „Dombok Ifjúsága” (a háborús bűnös néhai Áriél Sáron volt a mozgalom megalapítója – H. J.) nevű szélsőséges zsidó telepes csoport tagjai a palesztinok ellenállása láttán tüzet nyitottak. A kivonuló Vörös Félhold palesztin mentőszolgálat a helyszínről lőtt sebesüléssel kórházba szállított egy Kuszáj Dzsamál Ma’atán nevű, 19 éves palesztint, aki azonban később belehalt a sérülésébe.



A zsidó telepesek által tegnap agyonlőtt Kuszáj Dzsamál Maatán (fotó: almayadeen.net)

A zsidó telepesek lövöldözésének következtében négy palesztin megsebesült, s amint fentebb írtuk, egy pedig a kórházba szállítás után belehalt sérülésébe. Az izraeli hadsereg egységei csak az halálos áldozatot is követelő összetűzés után érkeztek meg Burká faluba, mire a fegyveres zsidó telepesek eltűntek a helyszínről. Ezzel szemben Burká falu lakosai azt közölték a Wafa Palesztin Hírügynökséggel, hogy a zsidó telepesek eleve a megszálló izraeli hadsereg támogatásával érkeztek a falu tulajdonát képező földterületek elfoglalására.



A zsidó telepesek fölgyújtotta lakóházak a ciszjordániai Száfá palesztin faluban (fotó: almayadeen.net)

Az El-Majádín hírportál a hírhez hozzáfűzi: az elmúlt időszakban zsidó telepesek egyre gyakrabban hajtanak végre fegyveres támadásokat ciszjordániai palesztin falvak ellen, amelyek során palesztinokat meggyilkolnak, bántalmaznak, otthonaikat és járműveiket fölgyújtják. Így történt ez június 25-én is a ciszjordániai Umm Száfá faluban, ahol a településre behatoló zsidó telepesek fölgyújtottak tíz lakóházat és hét járművet, több lakost a tűzoltók mentettek ki az égő házakból, illetve a mentők szállítottak füstmérgezéssel kórházba.

