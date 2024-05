Külföld :: 2024. május 23. 12:08 ::

Thierry Baudet kiállt az "SS-botrányba" kevert AfD-s politikus mellett

Amint arról beszámoltunk, az Alternatív Németországnak (AfD) eltiltotta minden nyilvános megjelenéstől és kampányeseménytől a párt európai parlamenti (EP-) listavezetőjét, Maximilian Krahot. "Szörnyű bűnt" követett el, megállapított egy objektív tényt.



Fotó: Bart Maat / ANP / AFP

Mégpedig azt, hogy attól, hogy valaki SS-katona volt (itt tegyük hozzá, hogy bár alapvetően párthadsereg volt, de később Magyarországon is soroztak be itt élő németeket az SS-be), nem válik automatikusan bűnössé. Vagy, ha igen, akkor ezt a logikát kell alkalmaznunk valamennyi hadviselő fél katonáira, a szovjet Vörös Hadseregre és az ún. demokratikus nyugati nagyhatalmak katonáira is. Egyébként szép számmal követtek el háborús bűncselekményeket ők is, nekünk, magyaroknak nem kell bemutatnunk a szovjet horda kegyetlenkedéseit...

De vissza a jelenbe, igazán üdítő és bátor színfolt, hogy az AfD-vel hasonló platformon levő, a holland Fórum a Demokráciáért elnöke, Thierry Baudet igenis kiállt Maximilan Krah mellett, és kárhoztatta a megfeleléskényszert. Arról írt az X-en, hogy Krah egy német hazafi, egy igazi európai és igazi értelmiségi.

- Minél jobban igyekszik valaki a mainstream kedvében járni, annál nagyobb követelményeket támasztanak vele szemben: ez egy véget nem érő kirakatper, amelynek célja az igazi jobboldal tehetetlenné tétele - fogalmaz.

- Itt az ideje, hogy az európai hazafiak új generációja felhagyjon azzal, hogy vállon veregetést várjon az ellenségtől. Ugyanazt a harcot vívjuk, ugyanannak a csapatnak vagyunk a részei. Meg kell állítanunk a globalistákat, le kell vernünk az amerikaiakat a hátunkról, vissza kell állítani a szuverenitást, és meg kell mentenünk civilizációnkat - figyelmeztetett. Leszögezte, hűségesek a barátaikhoz, és alig várják, hogy az EP-választás után együtt dolgozhassanak a hasonló gondolkodású hazafiakkal.

Henney Viktor - Kuruc.info