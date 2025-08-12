Külföld :: 2025. augusztus 12. 06:54 ::

Még nem érte el a 2019-es szintet a németországi légiutas-forgalom

Az első fél évben tovább nőtt ugyan a légiutas-forgalom Németországban, de még mindig nem érte el a 2019-es, a koronavírus-járvány előtti szintet az ágazat szakmai képviseleti szervezete, a BDP jelentése szerint.

A BDL (Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft) kimutatása alapján az utasforgalom az első fél évben 2,8 százalékkal 99,4 millióra emelkedett, ez azonban még 15,8 százalékos elmaradást jelent a 2019-es bázishoz képest.

Európai összehasonlításban a németországi légiutas-forgalom lemaradásban van - nyilatkozta Jens Bischof, a BDL elnöke és az Eurowings vezérigazgatója, aki a tartós visszaesés okaként elsősorban a magas állami adókat és díjakat látja: "A következményeket szinte minden német repülőtéren láthatjuk: a légitársaságok kivonják repülőgépeiket, és azokat más európai országokban, versenyképesebb költségekkel üzemeltetik" - mondta.

A kisebb kínálatot az utasoknak is magasabb jegyárakkal kell megfizetniük - mutatott rá Bischof, hozzátéve, hogy a légitársaságok azonban csak részben tudják áthárítani ügyfeleikre a drasztikusan emelt díjakat és adókat, mert "a fizetési hajlandóság nem végtelen."

A szövetség számításai szerint a Németországból közvetlen járatokat üzemeltető légitársaságok, mint a Ryanair vagy az Easyjet, 2019 óta szinte minden harmadik, korábban Németországban állomásozó repülőgépet külföldre költöztettek. A 190 repülőgépből 130 maradt. Ezzel nemcsak a nemzetközi összeköttetés veszik el, hanem több milliárd eurós hiány is keletkezik a gazdaságban. Minden középtávú repülőgép körülbelül 170 munkahelyet biztosít, és körülbelül 70 millió euróval járul hozzá a bruttó hazai termékhez.

Egy tipikus európai járat esetében az utasonként körülbelül 35 euróról felére kellene csökkenteni az állami terheket - mondta Bischof, megjegyezve, hogy a szövetségi kormány által elutasított, 2026-ra tervezett légiközlekedési adócsökkentés egy első megnyugtató jelzés lehetett volna a légitársaságok részére.

A szövetség várakozása szerint a német légi közlekedés a következő hónapokban sem fog tudni felzárkózni. Különösen nagy a lemaradás a belföldi forgalomnál, amely az első fél évben még a válság előtti kínálat felénél sem, annak 49 százalékán állt.

Az október végétől érvényes téli repülési menetrendben a német repülőterek teljes kínálata 8 százalékponttal emelkedik, de ezzel együtt is a koronavírus-válság előtti szint 90 százalékát éri el. A többi európai országban a kínálat 7 százalékpontos növekedéssel a válság előtti szint 116 százaléka lesz már.

(MTI)