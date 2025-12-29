Külföld :: 2025. december 29. 10:36 ::

Karácsonyi és újévi ünnepségek ellen terveztek támadásokat iszlamisták Törökországban

Az Iszlám Állam (IÁ) terrorista szervezet fegyveresein ütöttek rajta rendörök hétfőn Törökország északnyugati részén - jelentette a helyi média.

Az Anadolu hírügynökség szerint az összecsapás Isztambultól délre, Yalova tartomány Elmali kerületében történt, amikor a rendőrség megrohamozta a militánsok rejtekhelyét.

A szomszédos Bursa tartományból különleges erők érkeztek a művelet megerősítésére. Mivel a konfrontáció az utcákra is átterjedt, a környék öt iskoláját bezárták erre a napra - számolt be az NTV magán hírcsatorna. A hatóságok óvintézkedésként elzárták a földgáz- és áramellátást, és megtiltották a civilek és járművek belépését a környékre.

Hét rendőr megsebesült, de az Anadolu szerint egyikük állapota sem súlyos.

A múlt héten a rendőrség több tucat egyidejű rajtaütést hajtott végre, és 115 militánst vett őrizetbe a szélsőséges csoportból, amelynek tagjai karácsonyi és újévi ünnepségek ellen terveztek támadásokat. A hatóságok szerint a csoport az ünnepek alatt különösen a nem muzulmánok ellen irányuló akciókra szólított fel.

Az IÁ az elmúlt években több halálos támadást hajtott végre Törökországban, többek között 2017. január 1-jén, újévkor egy isztambuli éjszakai klubban, ahol 39 ember halt meg.

(MTI)