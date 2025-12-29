Külföld :: 2025. december 29. 19:22 ::

Téli vihar súlyosbítja a gázai lakosság terheit

Heves téli vihar súlyosbítja a háború dúlta gázai övezet lakosságának terheit - jelentette hétfőn a Wafa palesztin hírügynökség.



A harsh winter bears down on displaced families. Heavy rain and flooding sweep away fragile tents, leaving hundreds of thousands exposed — their homes, livelihoods, and safety already erased.

At least 15… Gaza today. This is not a natural disaster. This is an ongoing genocide.A harsh winter bears down on displaced families. Heavy rain and flooding sweep away fragile tents, leaving hundreds of thousands exposed — their homes, livelihoods, and safety already erased.At least 15… pic.twitter.com/xNqZ7mQjB2 December 28, 2025

Számos, a hideg és az esőzések elől menedéket nyújtó, szükségszállásként szolgáló sátorba víz hatolt be, de voltak olyanok is, amelyeket heves széllökések téptek szét. Azokat a sátrak pedig, amelyek a Gázai övezet partvidékén álltak, az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió tudósítása szerint a tengerből kicsapó hullámok tették tönkre.

A polgári védelem adatai szerint egy nő és egy gyermek életét vesztette.

Palestinians in Gaza are facing catastrophic storms. But Israel continues to block aid, preventing Palestinians from receiving the food, shelter and warm clothing they need to survive the winter. pic.twitter.com/GI8vfblK1Z December 27, 2025

A beszámolók szerint a még megmaradt házakban menedéket keresők azzal a veszéllyel kénytelenek együtt élni, hogy az izraeli bombázásban megrongálódott épületek bármikor összeomolhatnak.



No blankets.

No clothes.

No shelters.

No dry ground.



Cold is not a natural disaster when shelter and winter assistance is denied. Gaza is suffering from an Israeli-made crisis. This suffering is being manufactured by policy, not weather. No heaters.No blankets.No clothes.No shelters.No dry ground.Cold is not a natural disaster when shelter and winter assistance is denied. Gaza is suffering from an Israeli-made crisis. This suffering is being manufactured by policy, not weather. pic.twitter.com/vzMYrlccMH December 27, 2025

A palesztinok lakta part menti övezetet december óta sorozatos viharok érik. Segélyszervezetek bírálták, hogy Izrael akadályozza a lakókonténerek és más szállítható szálláslehetőségek behozatalát a Gázai övezetbe. A gázai kormányzat vészhelyzeti központja szerint mintegy 200 ezer lakókonténerre volna szükség.

(MTI nyomán)