Heves téli vihar súlyosbítja a háború dúlta gázai övezet lakosságának terheit - jelentette hétfőn a Wafa palesztin hírügynökség.
Számos, a hideg és az esőzések elől menedéket nyújtó, szükségszállásként szolgáló sátorba víz hatolt be, de voltak olyanok is, amelyeket heves széllökések téptek szét. Azokat a sátrak pedig, amelyek a Gázai övezet partvidékén álltak, az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió tudósítása szerint a tengerből kicsapó hullámok tették tönkre.
A polgári védelem adatai szerint egy nő és egy gyermek életét vesztette.
A beszámolók szerint a még megmaradt házakban menedéket keresők azzal a veszéllyel kénytelenek együtt élni, hogy az izraeli bombázásban megrongálódott épületek bármikor összeomolhatnak.
A palesztinok lakta part menti övezetet december óta sorozatos viharok érik. Segélyszervezetek bírálták, hogy Izrael akadályozza a lakókonténerek és más szállítható szálláslehetőségek behozatalát a Gázai övezetbe. A gázai kormányzat vészhelyzeti központja szerint mintegy 200 ezer lakókonténerre volna szükség.
(MTI nyomán)