Románia építi meg az első autópályaszakaszt Moldova Köztársaságban

Meghirdették a közbeszerzési eljárást a romániai A8-as autósztráda új szakaszára, a Targu Neamt-Iasi-Ungheni szakaszra - írja a román közúti infrastruktúra fejlesztéséért felelős állami vállalat (CNIR) közleménye alapján az economedia.ro.

A Marosvásárhelytől induló, a Székelyföld északi részét átszelő A8-as autópálya új 15,5 kilométeres szakaszának végpontja a Moldova Köztársaság területén fekvő Ungheni városa lesz.

A beruházás becsült költsége 4,7 milliárd lej, amit az uniós SAFE program keretében fognak finanszírozni.

"Románia meg fogja építeni, uniós alapokból, az első pár kilométer autópályát Moldova Köztársaság területén. Ugyanazon szerződés keretében a kivitelező megépíti az Ungheni-Chisinau autópálya első 5 kilométerét a Prut hídja és Ungheni körgyűrűje között" - nyilatkozta Horatiu Cosma, a bukaresti szállításügyi minisztérium államtitkára.

A kivitelezőnek 10 hónap áll majd rendelkezésére a tervezésre, és 36 hónap a munkálatok elvégzésére.

Az A8-as autópálya többi szakaszának már lezárult a közbeszerzési eljárása, Marosvásárhely és Nyárádszereda között pedig elkezdődtek a munkálatok.

(MTI)