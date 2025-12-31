Külföld, Háború :: 2025. december 31. 07:41 ::

Az Egyesült Arab Emírségek a maradék csapatait is kivonja Jemenből

Az Egyesült Arab Emírségek kivonja maradék csapatait is Jemenből "a legutóbbi fejlemények nyomán" - jelentette be kedden a védelmi minisztérium Abu-Dzabiban.

A WAM helyi hírügynökség által idézett tájékoztatás szerint önkéntesen lezárják az emírségek terrorelhárítási egységeinek jemeni bevetését, miután már csak ezek maradtak az országban azt követően, hogy 2019-ben "befejeződött" a katonai jelenléte. A tárca szerint "a fennmaradó jelenlét a terrorelhárítási erőfeszítések részeként különleges személyi állományra korlátozódik összhangban a releváns nemzetközi partnerekkel".

Az emírségek védelmi minisztériuma hangsúlyozta, hogy a döntést a legutóbbi fejlemények átfogó kiértékelését követően hozták meg.

A történtek előzménye, hogy a Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció kedden a jemeni Mukalla kikötőjében megtámadta az ország nagy részét elfoglaló szeparatistáknak, a Dél-Jemen elszakadásáért küzdő Déli Átmeneti Tanácsnak (STC) szánt fegyver- és járműszállítmányokat, amelyek az Egyesült Arab Emírségekből érkeztek. Jemen elnöki vezetői tanácsának vezetője, Rasíd al-Alimi szintén kedden rendkívüli állapotot hirdetett ki, miután a feszültségek fokozódtak az ország déli részén, és elrendelte az Egyesült Arab Emírségekből származó csapatok 24 órán belüli kivonását. A jemeni állami hírügynökség, a SABA szerint a rendelet egyúttal felmondja a Jemen és az Egyesült Arab Emírségek közötti védelmi megállapodást is.

A rijádi vezetés támogatásáról biztosította a 24 órán belüli csapatkivonásra vonatkozó felszólítást és egyben figyelmeztetett, hogy számára a nemzetbiztonság "vörös vonalnak" számít.

Abu-Dzabi közölte, hogy "csalódott" a szaúdi bejelentés miatt, hozzátéve, hogy meglepetésként érte őket a légicsapás. Az emírségek egyben visszautasította az STC-nek szánt állítólagos fegyverszállításokkal kapcsolatos vádat. Hangsúlyozták, hogy a szállítmány nem tartalmazott fegyvereket, csak járműveket, amelyeket viszont az Egyesült Arab Emírségek Jemenben állomásozó katonáinak szántak.

Az utóbbi időben fokozódtak a feszültségek Jemen szaúdi támogatású kormánykoalíciója és az Egyesült Arab Emírségek által támogatott szeparatista csoport, a Déli Átmeneti Tanács (STC) között.

Az STC többször is szembeszállt partnereivel, mivel nagyobb területek ellenőrzését tűzte ki célul, és az ország déli régiójának elszakadását követeli. Célja az 1967 és 1990 között önálló államként működő Dél-Jemen visszaállítása.

(MTI)