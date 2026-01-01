Külföld, Videók :: 2026. január 1. 22:54 ::

A Koránra esküdött fel New York ugandai polgármestere

Csütörtök hajnalban beiktatták hivatalába New York 112. polgármestereként a demokrata Zohran Mamdanit. Az AP szerint Mamdani a Koránra tette le éjfélkor a hivatali esküjét. Ez volt az első alkalom, hogy New York polgármestere az iszlám szent szövegét használta a beiktatásán.





Follow: pic.twitter.com/lvA5naK3RX Zohran Mamdani sworn in as New York mayor using a 19th-century Holy Quran from the New York Public Library.Follow: https://t.co/B3zXG74hnU January 1, 2026

A 34 éves, Ugandában született Mamdani történelmet írt azzal, hogy ő lett a város első muszlim polgármestere, valamint az első dél-ázsiai (indiai) származású vezető, és több mint egy évszázada a legfiatalabb politikus, aki ezt a tisztséget betöltheti.

pic.twitter.com/O0wK1pcsDM Zohran Mamdani will become first NYC mayor sworn in on Quran when he takes oath of office https://t.co/mvQT31E48R December 31, 2025

Az AP emlékeztet arra, hogy Mamdani elődeinek többsége a Bibliára esküdött fel, bár a szövetségi, állami és városi alkotmány betartására vonatkozó eskü nem követeli meg vallási szöveg használatát. Mamdani a kampány alatt is nyíltan hangot adott muszlim hitének, gyakran jelent meg a város mecseteiben.

Zohran Mamdani becomes the mayor of New York City after taking the oath of office at an historic, decommissioned subway station in Manhattan. Mamdani was sworn in as the first Muslim leader of America’s biggest city, placing his hand on a Quran as he took his oath. pic.twitter.com/D6qyebCa6L January 1, 2026

Az AP szerint Mamdani a városháza alatti metróállomáson tartott ünnepségen két Koránra esküdött: az egyik a nagyapja könyve volt, a másik pedig egy kisméretű változat, amely a 18. század végéről vagy a 19. század elejéről származik. A kiadvány a New York-i Közkönyvtár Schomburg Fekete Kultúra Kutatóközpontjának gyűjteményének része. Ez egy rövid Korán, amely egyesíti a hit és az identitás elemeit New York történelmében, mondta Hiba Abid, a könyvtár közel-keleti és iszlám tanulmányokért felelős kurátora.

A zárt körű esküceremónián Mamdami felesége, Rama Duwaji, és szülei, Mira Nair filmrendező és Mahmood Mamdani, a Columbia Egyetem professzora is részt vett.