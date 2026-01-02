Külföld :: 2026. január 2. 09:21 ::

Halálos áldozatai is vannak az áradásoknak Afganisztánban

Már legkevesebb 17 halálos áldozata és 11 sérültje van a villámárvizeknek és havazásoknak Afganisztánban az ország katasztrófavédelmének csütörtöki bejelentése szerint.

Mohammed Júszuf Hammad, a katasztrófavédelem szóvivője elmondta, áradásokat jelentettek az ország középső, északi, nyugati és déli térségeiből is. A rossz időjárási iszonyok mintegy 1800 családot érintenek, és elsősorban a vidéki régiókban okoznak károkat.

Mohammed Szaídi, Herát tartomány kormányszóvivője azt közölte, hogy a térségben két gyermek is életét vesztette egy házomlásban.

Az ENSZ és több segélyszervezet a héten figyelmeztetett, hogy Afganisztánban várhatóan 2026-ban is a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válsága dúl majd. A világszervezet és partnerei kedden 1,7 milliárd dolláros támogatásért folyamodtak a nemzetközi donorokhoz, kiemelve, hogy Afganisztánban csaknem 18 millió ember szorul sürgős humanitárius segítségre.

(MTI)