Külföld :: 2026. január 5. 17:33 ::

"Érzékenyítő tréningre" küldték a franciákat, akik azt terjesztették, hogy Macron felesége férfi

Hat hónapig terjedő letöltendő börtönbüntetést is kiszabott a párizsi bíróság hétfőn Emmanuel Macron francia elnök feleségének internetes zaklatóira, akik négy éve azt terjesztik, hogy a francia elnök neje "transznemű nő". A vádlottak többségét felfüggesztett börtönre ítélték.



A terjesztett képek egyike

A tíz vádlott közül nyolcat négytől nyolc hónapig terjedő felfüggesztett börtönre ítélt a bíróság a francia first lady nemével, illetve "állítólagos pedofil bűncselekményével" kapcsolatos "rosszindulatú, lealacsonyító és sértő kijelentések közzététele, illetve megosztása miatt" - közölte a bíróság elnöke, Thierry Donard az ítélethirdetéskor.

A hathónapos letöltendő börtönbüntetést távollétében mondták ki az egyik vádlottra, aki nem vett részt az október 27-18-án tartott, nagy médiafigyelmet kiváltó tárgyaláson. A tizedik vádlott nem kapott börtönbüntetést, őt egy érzékenyítő tréningen való részvételre ítélték. Mind a tíz vádlottat pénzbüntetés megfizetésére is kötelezte a bíróság.

A legbefolyásosabbnak ítélt internetes zaklatók közül a Zoé Sagan álnéven publikáló Aurélien Poirson-Atlan írót nyolc hónapi, Amandine Roy "jósnőt" és Bertrand Scholler galériatulajdonost hat hónapi felfüggesztett elzárásra ítélték. Fél évre eltiltották őket a közösségimédia-oldaluk használatától is.



Delphine Jegousse, azaz Amandine Roy és Bertrand Scholler



Fotók: Aurélien Morissard/AP

Amandine Roy volt az, aki 2021-ben közzétett egy videót, amelyben azt állította, hogy Brigitte Macron soha nem létezett, hanem a bátyja, Jean-Michel Trogneux vette fel ezt a személyazonosságot, miután nemet váltott. A felvételt több mint 4 millió alkalommal nézték meg, mielőtt eltávolították az internetről.

A jósnőt, aki ellen hat hónap felfüggesztett szabadságvesztést és 4 ezer eurós bírságot kért az ügyész, első fokon 2024 szeptemberében egy bíróság több ezer euró kártérítés megfizetésére ítélte Brigitte Macron és a bátyja javára, de a fellebbviteli perben július 10-én felmentették a rágalmazás vádja alól.

Zoé Sagan az X közösségi portálon azóta felfüggesztett oldalán "szexuális bűncselekménynek" nevezte az elnöki pár tagjai közötti 24 évnyi korkülönbséget. (A 48 éves Emmanuel Macron és 72 éves felesége, Brigitte a gimnáziumban találkozott, ahol a későbbi feleség színművészetet tanított.)

Valamennyi elítéltnek a saját költségén "érzékenyítő tréningen" kell részt vennie, amelynek témája "a személyiségek tiszteletben tartása a kibertérben", valamint 10 ezer euró bírságot kell fizetniük.

A Franciaország különböző részeiből származó, 45-65 év közötti vádlottak közül csak ketten voltak jelen az ítélethirdetésen.

Brigitte Macron, aki nem volt jelen a tárgyaláson, a feljelentés 2024. augusztus végi megtételekor elmondta a nyomozóknak, hogy a "transznemű nő" mivoltára vonatkozó híresztelés "nagy hatással volt a környezetére és saját magára is, amikor az unokái azt hallották, hogy "a nagyanyjuk férfi".

"Egyfolytában harcolok. Segíteni akarok a kamaszoknak megküzdeni a zaklatással. Ha nem mutatok példát, ez nehéz lesz" - mondta vasárnap az elnök felesége a televízióban.

A bíróság a perben meghallgatta Brigitte Macron lányát, Tiphaine Auziere-t is, aki aggodalmának adott hangot anyja "egészségi állapotának romlása" miatt.

A franciaországi jogi lépéssel párhuzamosan a francia elnöki pár feljelentést tett az Egyesült Államokban is a négy éve terjedő gyűlöletkeltő üzenetek miatt, amelyek kétségbe vonják Emmanuel Macron feleségének nemét, és amelyeket széles körben terjesztettek összeesküvés-elméleteket hirdető közösségi oldalakon.

A francia elnöki pár nyáron pert indított Candace Owens amerikai politikai influenszer ellen, akinek Becoming Brigitte ("Brigitte-té válni) című videósorozatát több millióan nézték meg, és akinek felvételeit a perben megvádolt francia személyek is megosztották.

Többségük meglepetését fejezte ki amiatt, hogy olyan felvételekért kell felelniük, amelyeket ők szatirikusnak tartottak, és szerintük a szólásszabadság részét képezik.

Az elmúlt években több politikus felesége és női politikus is áldozatul esett "transzfób jellegű álhíreknek" a világon, mint például az Egyesült Államok volt first ladyje, Michelle Obama, az Egyesült Államok volt alelnöke, Kamala Harris, vagy Új-Zéland volt miniszterelnöke, Jacinda Ardern, írja az MTI.