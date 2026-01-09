Külföld, Gazdaság :: 2026. január 9. 20:27 ::

Az uniós tanács jóváhagyta a Mercosur kereskedelmi megállapodás aláírását

Az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el, amelyben a tagországok mezőgazdaságért felelős miniszterei felhatalmazták az Európai Bizottságot az EU-Mercosur partnerségi megállapodás (EMPA), valamint a Mercosur-országokkal tervezett ideiglenes kereskedelmi megállapodás (ITA) aláírására - tájékoztatott az uniós tanács pénteken.

A brüsszeli közlemény szerint a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országaival - Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela - tervezett ideiglenes kereskedelmi megállapodás célja a vámok csökkentése, valamint új piacokhoz nyit hozzáférést az áruk és szolgáltatások széles köre számára.

Az olyan ágazatok, mint a mezőgazdaság, az autóipar, a gyógyszeripar és a vegyipar, jobb kereskedelmi feltételeket fognak élvezni - írták. A megállapodás rendelkezéseket tartalmaz a beruházások megkönnyítésére és a határokon átnyúló szolgáltatás-kereskedelem akadályainak felszámolására, különösen a digitális és pénzügyi szolgáltatások terén. A közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések továbbá lehetővé teszik az uniós vállalatok számára, hogy hozzáférjenek a Mercosur-országok közbeszerzési eljárásaihoz - közölték.

A kereskedelmi megállapodás az EU kizárólagos hatáskörébe tartozik, ezért nem igényli az uniós tagállamok ratifikálását - tájékoztattak.

A megállapodás védintézkedéseket is bevezet, amelyek biztosítják, hogy az EU képes legyen gyorsan kezelni a mezőgazdasági termékek behozatalából eredő piaci zavarokat - írták.

Amíg az uniós tanács és az Európai Parlament közötti tárgyalásokat követően hivatalosan el nem fogadják a jogalkotási keretet, az Európai Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a kereskedelmi megállapodás keretében kétoldalú biztosítékokat alkalmazzon a mezőgazdasági termékekre, illetve, hogy a vámkontingensek hatálya alá tartozó termékekre fokozott ellenőrzési követelmények vonatkoznak. A tagállamok kérhetik a vizsgálatok megindítását.

"Ezek az ideiglenes intézkedések magas szintű védelmet biztosítanak az uniós mezőgazdasági termelők és az agrár-élelmiszeripari ágazatok számára az átmeneti időszakban" - fogalmaztak.

A közlemény az EU-Mercosur partnerségi megállapodással kapcsolatban azt írta, hogy az EMPA egyetlen keretrendszerbe foglalja a politikai párbeszédet, az együttműködést és az átfogó ágazati együttműködést. A megállapodás kereskedelmi és beruházási pillért is tartalmaz, amely megkötése és hatálybalépése után teljes mértékben alkalmazandóvá válik.

Az uniós tanács szerint ezek a rendelkezések erősítik az együttműködést olyan területeken, mint a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem és az éghajlat-politika, a digitális átalakulás, az emberi jogok, a mobilitás, a terrorizmus elleni küzdelem és a válságkezelés.

A közlemény szerint a pénteki határozatot követően az EU és Mercosur-partnerek aláírják a megállapodásokat. Mielőtt azonban a megállapodásokat hivatalosan is megkötnék, az Európai Parlamentnek beleegyezését kell adnia.

A partnerségi megállapodás akkor lép teljes körűen hatályba, ha minden uniós tagállam és az érintett dél-amerikai országok befejezték a ratifikációt. A kereskedelmi megállapodás addig marad érvényben, amíg a partnerségi megállapodás hatályba nem lép - tájékoztattak.

(MTI)