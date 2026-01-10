Külföld :: 2026. január 10. 15:57 ::

ENSZ: Szudánban a lakosság kétharmada szorul humanitárius segítségre

A Szudánban ezer napja kitört háború miatt csaknem 34 millió ember, az ország lakosságának mintegy kétharmada szorul humanitárius támogatásra - közölte az ENSZ humanitárius ügyek koordinációs hivatala (OCHA), amely a világ legnagyobb humanitárius válságának nevezte az afrikai országban kialakult állapotokat.

Az OCHA szerint egyúttal Szudánban alakult ki a legnagyobb menekültválság is: az országon belül 9,3 millió embernek kellett elhagynia otthonát, több mint 4,3 millió szudáni pedig a szomszédos országokba menekült a háború elől.

Több mint 21 millió ember szenved súlyos élelmiszerhiánytól, éhínséget jelentetek Észak-Dárfurban, Dél-Kordofánban, és mintegy 20 további régióban is éhezés fenyeget.

A nemzetközi szervezet adatai szerint csaknem 12 millió embert - elsősorban a lányokat és nőket - fenyeget nemi alapú erőszak. Háromszor nagyobb valószínűséggel szenvednek élelemhiánytól azokban a háztartásokban, amelyeket nők vezetnek.

Az ország egészségügyi rendszere is a összeomlás szélére került, az egészségügyi intézmények kevesebb mint fele működik teljes kapacitással. Közben Szudán mind a 18 államában jelentettek kolerás eseteket, tavaly több mint 72 ezer kolera-gyanús esetet regisztráltak - számolt be róla az OCHA.

Az ENSZ humanitárius ügyekkel foglalkozó hivatala a harcok azonnali beszüntetését, a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartását, a segélyek biztonságos eljuttatását, a civilek és a segélymunkások védelmét, valamint a finanszírozás megújítását sürgette.

Szudánban 2023 áprilisában robbant ki polgárháború a hadsereg és a hadsereggel szemben álló Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) között. Az ország több területére kiterjedt konfliktusban már több mint 40 ezer ember vesztette életét az ENSZ adatai szerint, de segélyszervezetek úgy vélik, az áldozatok valódi száma ennek többszöröse is lehet.

(MTI)