Nicaragua szót fogadott Washingtonnak

A nicaraguai kormány szombaton bejelentette több tucat politikai fogoly szabadlábra helyezését.

A bejelentés egy nappal azután történt, hogy az Egyesült Államok több mint hatvan fogoly elengedését kérte a latin-amerikai országtól.

Daniel Ortega tekintélyelvű kormánya a 19 digital című hírportálon közzétett közleményben jelentette be a foglyok szabadlábra helyezését, de sem a pontos számukat, sem azt nem közölte, hogy politikai okok miatt börtönözték-e be őket.

Ana Margarita Vijil ellenzéki vezető, volt politikai fogoly, a Demokratikus Megújulás Unió (UNAMOS) politikai mozgalom vezetője azt mondta a Reuters hírügynökségnek, hogy a szabadon engedettek politikai foglyok. A számukat nem tudta, de azt mondta, hogy közöttük van Oscar Gadea volt polgármester és Christian Rudy Palacios lelkipásztor négy hozzátartozójával együtt.

Az Egyesült Államok régóta befolyást gyakorol Latin-Amerikában, de a washingtoni nyomásgyakorlás különösen erőssé vált azóta, hogy a Trump-kormányzat egy héttel ezelőtt megtámadta Venezuelát és elfogta Nicolás Maduro elnököt.

Pénteken az Egyesült Államok managuai követsége kérte venezuelai ellenzékiek szabadlábra helyezését, és felszólította az Ortega-kormányt, kövesse a példájukat.

"Nicaraguában több mint hatvan ember ült igazságtalanul börtönben, illetve tűnt el, köztük lelkipásztorok, egyházi alkalmazottak, betegek és idősek is vannak. A béke csak szabadsággal együtt lehetséges"- írta az X közösségi oldalon a nagykövetség.

(MTI)