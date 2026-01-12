Külföld :: 2026. január 12. 07:37 ::

84 órája nem működik a lakossági internetszolgáltatás Iránban

Iránban, ahol még decemberben 28-án tüntetések törtek ki, 84 órája egyáltalán nem működik a lakossági internetszolgáltatás - közölte a NetBlocks globális internetfigyelő szervezet.

A NetBlocks szerint az ilyen típusú cenzúra közvetlen fenyegetést jelent az iszlám köztársaság polgárainak biztonságára és jólétére egy "olyan pillanatban, amely kulcsfontosságú az ország jövője szempontjából".

Donald Trump amerikai elnök az Air One Force fedélzetén vasárnap újságíróknak arról beszélt, hogy az Egyesült Államok intézkedéseket fontolgat az iráni lakosság internet-hozzáférésének helyreállítása céljából, többek között az Elon Musk tulajdonában lévő Starlink mobil terminálokon keresztül. Donald Trump azt mondta, hogy erről egyeztet Elon Muskkal.

(MTI)