Tíz tonna sóba rejtett kokain a spanyol rendőrség eddigi legnagyobb nyílt tengeri drogfogása

Összesen mintegy 10 tonnányi, sószállítmányba rejtett kokaint foglaltak le a spanyol hatóságok egy kereskedelmi hajón az Atlanti-óceánon - jelentette be a rendőrség hétfőn, közleményben számolva be az eddigi legnagyobb, nyílt tengeri drogfogásukról.

A hivatalos tájékoztatás szerint a Brazíliából Európa felé tartó teherhajón a különleges műveleti csoport egysége 294 bálában elosztva találta meg az illegális rakományt. Emellett lőfegyverre is bukkantak, amelyet a készlet védelmének érdekében tartottak a hajón.

A legénység mind a 13 tagját letartóztatták.

A járművet a parti őrség közreműködésével a Kanári-szigetek partjaihoz vontatták, mivel kifogyott az üzemanyagból.

A lefoglalt kábítószer "egy meg nem nevezett nemzetközi bűnszervezethez köthető".

A műveletben részt vett az Egyesült Államok Kábítószer-ellenes Hivatala (DEA), az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnügyi Ügynöksége (NCA), a brazil szövetségi rendőrség és a spanyol Nemzeti Terrorelhárítási Koordinációs Központ (CITCO) is.





O navio mercante interceptado transportava sal e teria saído do Brasil rumo ao continente europeu com a carga.



A végrehajtott akció "határozott csapást jelent a tengeri kokainkereskedelemmel foglalkozó nemzetközi bűnözői hálózatokra, bizonyítva a nemzetközi rendőrségi együttműködés hatékonyságát a globális kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben" - fogalmazott közleményében a spanyol rendőrség.

Felidézte: az eddigi legnagyobb, nyílt tengeri spanyol drogfogásra 1999-ben került sor, amikor 7500 kilogram kokainra bukkantak a Tammsaare nevű hajó orrába rejtve.

(MTI)