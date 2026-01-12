Külföld :: 2026. január 12. 18:05 ::

Grönlandi kormányzat: a szigetet a NATO-nak kellene megvédenie

Grönland fokozza erőfeszítéseit, hogy szavatolni tudja az északi-sarkvidéki régió védelmét a NATO égisze alatt - közölte hétfőn a nuuki kormányzat.

"Grönland a dán nemzetközösség részeként tagja a NATO-nak, Grönland védelmének ezért a NATO-n keresztül kell megvalósulnia" - húzta alá a Dániához tartozó sziget vezetése állásfoglalásában, Donald Trump amerikai elnök legutóbbi nyilatkozataira is reagálva.

"Az Egyesült Államok újfent megerősítette a Grönland elcsatolására vonatkozó kívánságát. A grönlandi kormánykoalíció ezt semmiképpen sem fogadhatja el" - hangsúlyozták. "Minden NATO-tagállamnak, ideértve az Egyesült Államokat is, közös érdeke Grönland védelme" - tették hozzá.

Most "Dániával szeretnénk együttműködni annak biztosítása érdekében, hogy a párbeszéd és a grönlandi védelem továbbfejlesztése a NATO-együttműködés keretében valósuljon meg" - emelte ki a grönlandi vezetés.

Donald Trump vasárnap az amerikai elnöki gépen nyilatkozva - egy kérdésre válaszolva - azt mondta, hogy "ha nem foglaljuk el Grönlandot, Oroszország vagy Kína fogja, és ezt nem fogom megengedni. (...) Grönland így vagy úgy, a miénk lesz" - tette hozzá.

Andrius Kubilius védelemért felelős európai uniós biztos hétfőn egy svédországi biztonsági konferencián nyilatkozva arról beszélt, hogy az Európai Unió segíthet Grönlandnak a biztonság szavatolásában, amennyiben ezt Dánia kérné, ideértve csapatok küldését és katonai infrastruktúra telepítését is. Úgy vélte ugyanakkor, hogy Grönland amerikai katonai erővel történő elfoglalása a NATO végét jelentené.

"Egyetértek a dán miniszterelnökkel abban, hogy a NATO végét jelentené, s a lakosság körében is nagyon-nagyon népszerűtlen lenne" - mondta a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva. Hozzátette, hogy mindez "nagyon negatív hatással lenne az emberekre és a transzatlanti kapcsolatainkra".

"Ki fogja elismerni ezt a megszállást, és milyen hatással lesz ez az Egyesült Államok és Európa közötti kapcsolatokra, beleértve például a kereskedelmet, ahol az amerikaiak is meglehetősen fájdalmas negatív következményekkel szembesülhetnek?" - vetette fel Kubilius.

(MTI)