Külföld :: 2026. január 12. 21:41 ::

Fehér Ház: a diplomácia az első eszköz Irán felé, de a légicsapás is "az asztalon van"

Az Egyesült Államok számára a diplomácia az első eszköz Irán felé, de légicsapás is "az asztalon van" - közölte a Fehér Ház szóvivője hétfőn.

Karoline Leavitt újságírók kérdéseire válaszolva elmondta, hogy Donald Trump elnök megfontolja az iráni tüntetésekre adható válaszok lehetőségeit, és "minden eshetőséget az asztalon tart". "A légicsapás a sok-sok lehetőség egyikét jelenti" - fogalmazott az elnöki hivatal sajtótitkára, hozzátéve, hogy "az elnök számára mindig a diplomácia az első opció".

Karoline Leavitt elmondta, hogy az iráni kormánnyal való diplomáciában fontos szerep hárul majd Steve Witkoff elnöki különleges megbízottra, és beszámolt arról, hogy egy iráni kormányzati tisztségviselő kereste meg az amerikai diplomatát a tárgyalási javaslattal, és "teljesen más hangot ütött meg", mint amit a teheráni kormány hivatalos nyilatkozataiban hallani.

Hozzátette, hogy az amerikai elnök az érdekének tartja, hogy meghallgassa az iráni fél üzenetét. "Ugyanakkor és mindezzel együtt az elnök megmutatta, hogy nem fél a katonai eszköz alkalmazásától, ha szükségesnek ítéli, ezt pedig senki nem tudja jobban Iránnál" - jegyezte meg Karoline Leavitt.

Venezuelát csak az Egyesült Államok által jóváhagyott olajszállító tankerek hagyhatják el

Venezuelát csak az Egyesült Államok által jóváhagyott olajszállító tankerek hagyhatják el - jelentette ki a Fehér Ház szóvivője hétfőn.

Karoline Leavitt újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy az Egyesült Államok továbbra is lefoglalja Venezuela térségében azokat a hajókat, amelyek zászló nélkül hajóznak, és nem tartoznak egyetlen országhoz, illetve, amelyeket az Egyesült Államok nem hagyott jóvá kereskedelmi célokra.

A sajtótitkár ugyanakkor kijelentette, hogy Venezuela Delcy Rodríguez vezette átmeneti hatóságai nagyon együttműködők az Egyesült Államokkal, és Donald Trump amerikai elnök arra számít, hogy ez így is marad.

Karoline Leavitt egyben közölte, hogy csütörtökön a Fehér Házban, Donald Trump elnöknél tesz látogatást María Corina Machado Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezető.

Diosdado Cabello, Venezuela belügyminisztere hétfőn az Egyesült Államokkal való diplomáciai kapcsolatok helyreállítását jelölte meg célként. A politikus sajtótájékoztatóján közölte, hogy kormánya lépéseket tesz Venezuela Egyesült Államokban működő külképviseletének újranyitása érdekében, valamint, hogy ismét működjön amerikai nagykövetség Venezuelában. "Ez lehetővé teszi majd számunkra, hogy konzulátuson keresztül megbizonyosodhassunk elnökünk, Nicolás Maduro biztonságáról és nyugalmáról" - fogalmazott.

Karoline Leavitt hétfőn a Grönlandra vonatkozó amerikai tervekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy Grönlandnak is legjobb érdeke lenne, ha az Egyesült Államok részévé válna, és az Egyesült Államok védelmében részesülne. Megjegyezte, hogy a sziget esetleges ellenséges szándékú átvétele Kína, vagy Oroszország részéről nem lenne jó sem az Egyesült Államok, sem Európa, sem Grönland számára.

Hétfőn Randy Fine, a kongresszus egyik republikánus képviselője törvényjavaslatot terjesztett elő, amely felhatalmazná az elnököt arra, hogy megtegyen minden szükséges lépést Grönland megszerzése érdekében, és így az az Egyesült Államok 51. szövetségi államává válna.

A kongresszus felsőháza, a szenátus ugyanakkor a héten szavazhat arról a törvényjavaslatról, amely megkötné az elnök kezét az amerikai haderő külföldi bevetésében.

(MTI)