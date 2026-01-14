Külföld :: 2026. január 14. 07:10 ::

Skóciában kötött ki az amerikaiak által brit segítséggel lefoglalt, orosz zászló alatt közlekedő tartályhajó

Skóciában kötött ki az amerikaiak által brit segítséggel egy hete lefoglalt, orosz zászló alatt közlekedő tartályhajó. A jelenleg Bella 1 - eredetileg Marinera - nevet viselő olajszállítót az Atlanti-óceán északi vizein foglalta le az amerikai parti őrség múlt szerdán, azzal az indokkal, hogy a hajó 2024 óta amerikai szankciók hatálya alatt áll, miután részt vett az ugyancsak szankciók alatt álló iráni olajexportban.

A hajót az Egyesült Államok a venezuelai partok közelében kezdte követni, és január 7-én tartóztatta fel az Atlanti-óceánon, Izlandtól délre, ahol az amerikai parti őrség egységei az időközben orosz nyilvántartásba vett olajszállító fedélzetére léptek.

A műveletben a brit királyi haditengerészet Tideforce nevű, tengeri üzemanyag-utántöltésre, valamint hadianyagok és egyéb ellátmány utánpótlására szolgáló hajója is részt vett, a brit királyi légierő (RAF) pedig megfigyelési tevékenységgel támogatta az amerikai egységeket.

John Healey brit védelmi miniszter az akció utáni alsóházi tájékoztatóján elmondta: szankciók hatálya alatt álló honosítatlan hajóról van szó, amely Iránhoz és Oroszországhoz egyaránt szorosan kötődik, az elmúlt öt évben ötször cserélt zászlót, és a lefoglalása idején "gyorsan felvonni próbált orosz zászló" előtt általa használt guyanai lobogó is hamis volt.

Healey szerint az elmúlt négy évről rendelkezésre álló adatok alapján a hajó ebben az időszakban 7,3 millió hordó iráni olajat szállított, és az ebből származó bevételt "a teheráni rezsim a terrorizmus finanszírozására használta".

A Downing Street szóvivője szerdán bejelentette, hogy az egy hete lefoglalt hajó jelenleg Skócia északkeleti partjainál, a Moray Firth öbölben tartózkodik, ahol a személyzet számára élelmiszert és vizet vesz fel.

A tartályhajót a londoni miniszterelnöki hivatal szóvivője szerint az amerikai parti őrség egyik hajója őrzi.

A szóvivő szerint a hajó az ellátmány felvétele után "folytatja útját", de a tájékoztatásból nem derült ki, hogy hova.

A brit védelmi minisztérium a Bella 1 lefoglalása utáni ismertetésében közölte, hogy a hajó a "nemzetközi terrorizmushoz és bűnözéshez kötődő illegális tevékenység részese volt", egyebek mellett kapcsolatban állt az Irán által támogatott Hezbollah libanoni síita milíciával, és a szankciók kikerülésére létrehozott, egyre bővülő "árnyékflotta-hálózat" tagja volt.

A tárca múlt heti tájékoztatása szerint Nagy-Britannia az "orosz árnyékflotta" 520 hajója ellen hozott eddig szankciókat, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy Oroszország olajbevételei 2024 októbere óta 27 százalékkal - az ukrajnai háború kezdete óta a legalacsonyabb szintre - csökkentek.

(MTI nyomán)