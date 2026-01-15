Külföld :: 2026. január 15. 20:20 ::

Újabb három EU- és NATO-tagország támogatja az európai hadgyakorlat megtartását Grönlandon

Miután tegnap eredménytelenül végződött az amerikai, dán és a grönlandi külügyminiszter fehér házi megbeszélése Grönland jövőbeni hovatartozásáról, ma további három európai uniós, illetve NATO-tagország jelentette be, hogy támogatja az európai hadgyakorlatot Grönlandon. Spanyolország pedig azt közölte, hogy nem zárja ki részvételét a Grönlandra tervezett katonai misszióból - írja az aa.com.tr török és az nltimes.nl holland hírportál.



Lars Løkke Rasmussen és Vivian Motzfeldt a sikertelen fehér házi megbeszélés utáni sajtótájékoztatón (fotó: AP)

A Fehér Házban tegnap eredménytelenül végződött a Grönland jövőjére vonatkozó amerikai-grönlandi-dán megbeszélés, azaz Lars Løkke Rasmussen dán és Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszternek nem sikerült eltántorítani amerikai hivatali kollégájukat, Marc Rubiót a világ legnagyobb szigetének megvásárlási, illetve rosszabb esetben a katonai meghódítás szándékától. Mint ismert, Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke azzal indokolja a sziget amerikai birtoklásának szándékát, hogy Grönland területéről az USA jobban föl tudná venni a küzdelmet a kínai és az orosz támadásokkal. (A sziget gyomrában rejtőző ritkaföldfémekről és a vélhetően nagy kiterjedésű földgáz- és kőolajmezőkről persze nem beszél Nobel-békedíj várományosa – H. J.)

A washingtoni hármas külügyminiszteri megbeszélés látványos kudarcára reagálva ma három NATO-, illetve európai uniós tagállam, Finnország, Észtország és Hollandia bejelentette, hogy támogatja az európai hadgyakorlat megtartását Grönlandon. A Finn Védelmi Minisztérium egyébként már ma bejelentette: Dánia kérésének eleget téve Helsinki két összekötő tisztet vezényel Grönlandra, hogy a többi résztvevő ország képviselőivel közösen fölmérjék a hadgyakorlat lehetőségeit.



Nuuk, Grönland fővárosa, Budakeszi testvérvárosa (fotó: PT Hamilton)

Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter ma bejelentette, hogy a hágai kormány első lépésként a Holland Királyi Haditengerészet egy tengerésztisztjét küldi Grönlandra, hogy más NATO-partnerekkel együtt felkészüljön a sarkvidéki hadgyakorlatra. A holland miniszter az X-en azt írta: a NATO nagyobb szerepvállalása a Sarkvidéki Őrszem fedőnevű hadgyakorlaton lehet a következő lépés. „A felderítés célja egy majdani közös sarkvidéki hadgyakorlat lehetőségeinek föltérképezése” – írja Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter az X-en.

Magus Tsahkna észt külügyminiszter pedig ma szintén az X-en jelentette be: Észtország hozzájárul a grönlandi közös európai hadgyakorlat megtervezéséhez, s ha erre felkérik, készen áll a terepre vonulni.



Tassilaq város Grönland délkeleti részén (fotó: muratart)

Közben Margarita Robles spanyol védelmi miniszter is bejelentette: Madrid nem zárja ki részvételét a tervezett európai katonai misszióból Grönlandon. Minden ilyen misszió a megfigyelésre összpontosít majd, s Spanyolország óvatosan fog eljárni – idézi a török hírügynökség az EFE spanyol hírügynökséget.

Nagy-Britannia, Németország, Svédország, Norvégia és Franciaország már korábban bejelentette, hogy csapatokat kíván vezényelni Grönland dán autonóm területre.

Hering J. – Kuruc.info