Külföld :: 2026. január 16. 12:07 ::

A litván hatóságok szerint az orosz katonai hírszerzés állt egy 2024-es gyújtogatási kísérlet mögött

Az orosz katonai hírszerzés (GRU) áll egy 2024-es litvániai gyújtogatási kísérlet mögött, amely során megpróbáltak tönkretenni egy, az ukrán hadsereget is ellátó üzemet az ország északi részén - közölték pénteken litván bűnügyi tisztségviselők.

A litván közmédia az ügyészség bejelentésére hivatkozva arról tudósított, hogy a tervezett támadás célpontja egy magánvállalat által Siauli városában működtetett üzem volt, amely az ukrán fegyveres erők számára is gyártott rádiófrekvencia-elemző mobilállomásokat.

Saulius Briginas, a balti ország bűnügyi főosztályának vezetőhelyettese újságíróknak elmondta, a vádlottak összehangoltan cselekedtek, az utasításokat pedig egy Oroszországban élő, a GRU-val kapcsolatban álló kubai és kolumbiai állampolgárságú emberektől kapták.

Az ügyészség azt közölte, az ügyben egy spanyol-kolumbiai kettős állampolgár, valamint több kolumbiai, illetve egy kubai, egy orosz és egy fehérorosz állampolgár ellen emeltek vádat, hozzátéve, hogy a csoport hasonló támadásokat tervezett Lengyelországban, Romániában és Csehországban is.

Az embereket terrorszervezetben való részvétellel gyanúsítják, amelyért a litván jog szerint öttől tizenöt évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható.

Nyomozás folyik emellett négy további gyanúsított ellen, aki közül az egyiket nemzetközi elfogatóparancs alapján Kolumbiában tartóztatták le, és megkezdődött a kiadatási eljárás, míg a másik három ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.

(MTI)