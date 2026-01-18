Külföld, Háború :: 2026. január 18. 17:46 ::

A szíriai hadsereg előrenyomult az ország északi részén

A szíriai kormányerők vasárnap előrenyomultak Szíria északi részének több területén, amelyet korábban kurd vezetésű harcosok tartottak ellenőrzésük alatt.

A szíriai hadsereg átvette az ellenőrzést az ország északi részének nagyobb területén, kiszorítva a kurd erőket onnan, ahol több mint egy évtizede tényleges autonómiát élveztek.

Úgy tűnik, hogy a kormány kiterjeszti hatalmát a kurdok által irányított területekre, miután Ahmed es-Saraa elnök rendeletet adott ki, amelyben a kurd nyelvet nemzeti nyelvnek nyilvánította, és hivatalosan elismerte a kisebbségi csoportot.

A kormánycsapatok a múlt héten az északi Aleppo két városrészéből kiűzték a kurd erőket, szombaton pedig átvették az irányítást a város keleti része felett. Vasárnap Damaszkusz bejelentette, hogy elfoglalta Tabka városát Rakka régióban.

"A szíriai hadsereg ellenőrzése alá vonta a Rakka vidékén fekvő stratégiai fontosságú Tabka városát, beleértve a szíriai legnagyobb gátat, az Eufrátesz-gátat is" - jelentette be Hamza al-Musztafa információs miniszter a hivatalos SANA hírügynökség szerint.

Az AFP francia hírügynökség helyi tudósítója Deir Haferben, Aleppótól mintegy 50 kilométerre keletre látta, hogy a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erők (SDF) több harcosa elhagyja a várost, és a lakosok a hadsereg erős jelenléte mellett visszatérnek.

A szíriai hadsereg szerint négy katona halt meg, míg a kurd erők több harcos haláláról számoltak be. Mindkét fél egymást vádolta a visszavonulási megállapodás megsértésével.

A kurd hatóságok kijárási tilalmat rendeltek el Rakka régióban, miután a hadsereg az Eufrátesztől délnyugatra fekvő területet zárt katonai övezetnek nyilvánította, és figyelmeztetett, hogy több katonai célpontot is megtámad.

A SANA tudósítója vasárnap arról számolt be, hogy az SDF felrobbantotta az Eufrátesz feletti hidat Rakkában, amely a folyó keleti partján fekszik. A jelentések szerint Rakka vízellátását is elzárták. A város hatóságai az SDF-et vádolták a fő vízvezetékek felrobbantásával.

Deir-ez-Zór tartomány kormányzója, Hasszán al-Szajed Ahmed a közösségi médiában azt állította, hogy az SDF rakétákkal támadta a kormány ellenőrzése alatt álló területeken Deir-ez-Zór központját, és más városrészeket.

Az SDF ugyanakkor arról számolt be, hogy a damaszkuszi kormányhoz hű frakciók megtámadták állásait Deir-ez-Zór és az iraki határ közötti területeken.

Szíria keleti részén a kormányerők elfoglalták az ország legnagyobb olajmezőjét, az Omart, valamint a Conocót - közölte vasárnap három biztonsági forrás.

(MTI)