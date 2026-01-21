Ha az Egyesült Államok tényleg megpróbálja katonai erővel megszállni Grönlandot, Dánia és az Egyesült Államok háborúba kerülnek egymással – jelentette ki Rasmus Jarlov, Dánia parlamenti védelmi testületének elnöke.
Jarlov a CNN-nek beszélt arról: Dánia meg fogja védeni Grönlandot, ha Amerika támadni fog.
– Természetesen megvédjük Grönlandot, ha az amerikai katonák támadnak. Háború lesz – mondta a dán politikus.
Hozzátette: tudja, hogy az amerikai haderő erősebb, mint a dán haderő, viszont Dánia katonáinak kötelességük megvédeni saját országuk területét.
Arra is kitért, hogy szerinte a Grönlandért folytatott politikai küzdelem nem tükrözi az amerikai népakaratot, Grönland sem akar az USA része lenni, és az amerikai lakosság sem támogatja egy NATO-ország megtámadását.
Jarlov elmondta: szerinte Grönland megtámadása Washingtonnak és Dániának is katasztrófa lenne, ráadásul teljesen indokolatlan lépés lenne annektálni a területet, hiszen az Egyesült Államok most is hozzáfér a térség erőforrásaihoz.
Jarlov: We will defend Greenland. If there is an invasion, by American troops, it would be a war. And we would be fighting against each other. It is our duty to defend our land and our people. pic.twitter.com/zbri6syO8c— Acyn (@Acyn) January 20, 2026
(CNN - Porfólió)