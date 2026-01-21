Külföld, Háború :: 2026. január 21. 11:11 ::

Dánia védelmi tisztviselője kimondta: háború lesz, ha Amerika megpróbálja megszállni Grönlandot

Ha az Egyesült Államok tényleg megpróbálja katonai erővel megszállni Grönlandot, Dánia és az Egyesült Államok háborúba kerülnek egymással – jelentette ki Rasmus Jarlov, Dánia parlamenti védelmi testületének elnöke.



Fotó: Emil Nicolai Helms / Ritzau Scanpix

Jarlov a CNN-nek beszélt arról: Dánia meg fogja védeni Grönlandot, ha Amerika támadni fog.

– Természetesen megvédjük Grönlandot, ha az amerikai katonák támadnak. Háború lesz – mondta a dán politikus.

Hozzátette: tudja, hogy az amerikai haderő erősebb, mint a dán haderő, viszont Dánia katonáinak kötelességük megvédeni saját országuk területét.

Arra is kitért, hogy szerinte a Grönlandért folytatott politikai küzdelem nem tükrözi az amerikai népakaratot, Grönland sem akar az USA része lenni, és az amerikai lakosság sem támogatja egy NATO-ország megtámadását.

Jarlov elmondta: szerinte Grönland megtámadása Washingtonnak és Dániának is katasztrófa lenne, ráadásul teljesen indokolatlan lépés lenne annektálni a területet, hiszen az Egyesült Államok most is hozzáfér a térség erőforrásaihoz.