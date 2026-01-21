Külföld, Háború :: 2026. január 21. 17:56 ::

Oroszországnak végzett kémkedés gyanújával vettek őrizetbe egy nőt Németországban

Németországban őrizetbe vettek egy ukrán-német kettős állampolgárságú nőt Oroszországnak végzett kémkedés gyanújával - közölte szerdán a német szövetségi ügyészség.

A nőt Berlinben fogták el, és azzal gyanúsítják, hogy az orosz nagykövetségen egy, az orosz hírszerzésnek dolgozó közvetítővel állt kapcsolatban, akinek legkésőbb 2023 novemberétől az ukrajnai háborúval kapcsolatos információkat adott át. A nő állítólag háttérinformációkat gyűjtött politikai rendezvények résztvevőiről, valamint a hadiipari létesítmények helyszíneiről, dróntesztekről és Ukrajnának tervezett drónszállítmányokról. E célból felvette a kapcsolatot a német védelmi minisztérium egyik volt alkalmazottjával is, akit személyesen ismert.

A hatóságok a nőhöz, illetve az ügy másik gyanúsítottjához köthető több ingatlant is átkutattak Brandenburg tartományban, valamint Münchenben és Németország más pontjain.

Katonai források szerint a hatóságok szintén nyomoznak a német hadsereg két volt tagja ellen - egy nemrég nyugdíjba vonult vezérkari tiszt és egy magas rangú civil alkalmazott ellen, aki több mint 15 éve szerelt le a Bundeswehrtől. Minkét férfit azzal gyanúsítják, hogy "hivatalos információkat adtak át egy vád alá helyezett közvetítőnek, aki feltételezhetően az orosz titkosszolgálat nevében járt el, és akit ma őrizetbe vettek" - közölték.

Az őrizetbe vett nőről azt is feltételezik, hogy segített nagykövetségi kapcsolatának álnéven részt venni berlini politikai eseményeken, hogy a titkosszolgálat számára fontos kapcsolatokat építsen ki.

(MTI)