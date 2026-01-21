Külföld :: 2026. január 21. 21:02 ::

Trump most éppen azt jelentette be, hogy sikerült megegyezni Grönlanddal kapcsolatban, ezért visszavonja a vámokat

Donald Trump szerint sikerült megállapodást kidolgozniuk a NATO főtitkárával, Mark Ruttéval Grönlandot és a teljes arktiszi régiót illetően. Az elnök a Truth Social-ön közölte, hogy a megállapodás értelmében visszavonja a korábban bejelentett, február 1-én élesedő vámokat, amelyeket az USA azon országokra vetett volna ki, amelyek elenezték Trump Grönland megszerzésére tett törekvéseit.



Fotó: Chip Somodevilla/Getty Images

- A NATO főtitkárával, Mark Rutte-tal folytatott nagyon eredményes megbeszélés alapján kialakítottuk a Grönlandra, sőt valójában az egész sarkvidéki régióra vonatkozó jövőbeli megállapodás kereteit - írta Trump a Truth Social-ön.

Az elnök azt is elmondta, hogy a megegyezés alapján nem fogják bevezetni a február 1-jén hatályba lépő vámokat.

Ahogy azt már korábban is megírtuk, Trump 10 százalékos vámokat helyezett kilátásba azon európai államokra, amelyek Dánia oldalára álltak, és ellenezték az Egyesült Államok Grönland megszerzésére irányuló elképzeléseit. Az amerikai elnök egy közösségi médiában közzétett bejegyzésében azzal fenyegetőzött, hogy február 1-jétől vezeti be a 10 százalékos vámot. Amennyiben addig nem születik megállapodás Grönland megvásárlásáról, júniustól 25 százalékra emelné a terhet.

A megegyezést az elnök "hatalmasnak" nevezte az Egyesült Államok és a NATO számára egyaránt. Trump arról is írt, hogy további megbeszélések folynak az Egyesült Államok hatalmas légvédelmi rendszerét, az Aranykupolát illetően is, amelynek létrejöttéhez területi szempontból kulcsfontosságú régiónak számít Grönland. Az elnök szerint további részletek a tárgyalások előrehaladtával lesznek elérhetők.

(Portfólió)