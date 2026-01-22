Külföld, Videók :: 2026. január 22. 20:35 ::

Trump zsidó veje bemutatta a felhőkarcolós-lakóparkos Gázai övezet mestertervét a "béketanács" ülésén

Miután csütörtökön a davosi Világgazdasági Fórum keretében Donald Trump vezetésével 22 ország képviselői – köztük Orbán Viktor – aláírták a Béketanács alapító okiratát, Jared Kushner, az amerikai elnök veje bemutatta az amerikai kormány Gázával kapcsolatos „mestertervét”.



Nahát, "valakik" ezzel a háborúval is jól járnak...

A Trump első ciklusában közel-keleti különmegbízottként tevékenykedő zsidó ingatlanbefektető leszögezte, hogy egy gázai rendezés előfeltétele az, hogy a terület felét még mindig ellenőrzése alatt tartó Hamász beleegyezzen a leszerelésbe, és megvalósuljanak az övezet kormányozhatóságához elengedhetetlenül szükséges biztonsági garanciák. A terv szerint a palesztin szervezetnek „azonnal” le kell adnia teljes nehézfegyverzetét, a későbbiekben pedig a Hamászt leváltó rendőri erőnek kellene beszolgáltatnia kézifegyvereit. Miután az övezet demilitarizációja lezárult, a Gáza területének 53 százalékát megszállva tartó izraeli hadseregnek vissza kell vonulnia.

Kushner az ezután következő 100 napot a segélyezésre és a helyreállításra szánná, ezután kezdődne Gáza újragondolása, mely során a Fehér Ház a „szabad piac elveit akarja alkalmazni”, ugyanúgy, ahogy azt (az amúgy konkrét üzletkötésekbe is beleszóló) Donald Trump teszi az Egyesült Államokban.

Az amerikai vízió fázisokra osztaná a rendezést, és északról délre haladva építené újjá a két évtizede izraeli karantén alatt álló övezetet, mely a háború során gyakorlatilag teljesen elpusztult. A futurisztikus látványtervek alapján egy felhőkarcolókkal és sétányokkal teli luxusövezet nő ki a rommezőből, a „mesterterv” 100 százalékos foglalkoztatottságot, egy új kikötőt és egy repülőteret is ígér Gázának. Kushner szerint manapság három év alatt építenek városokat két- vagy akár hárommillió ember számára. „Ezek a dolgok nagyon is megvalósíthatók, ha meg akarjuk őket valósítani.”

NOW - Jared Kushner, unveils a slide show showing the "master plan," for the future of Gaza and asks people on media and social media to "Just calm down for 30 days... let's do our best to try working together, our goal here is peace between Israel and the Palestinian people." pic.twitter.com/1BT9nEN5FE January 22, 2026

Az ingatlanbefektető szerint „az elkövetkezendő hetekben” Washingtonban rendeznek egy adománygyűjtő konferenciát – erre annál is nagyobb szükség lehet, mivel az ENSZ számításai szerint minimum 70 milliárd dollárra van szükség Gáza helyreállításához, csak a déli Rafah újjáépítésénél 25 milliárd dolláros becsült költség szerepel a bemutatóban.

Kushner „30 napos türelmi időt kért” a közel-keleti országoktól, és leszögezte, „nincs B tervünk, csak egyetlen tervünk van, amiről aláírtunk egy megállapodást, és mindannyian elkötelezettek vagyunk annak megvalósítása mellett”.





This is a plan to erase Gaza's indigenous character, turn what remains of her… Jared Kushner presented these slides today showing imperial plans for Gaza. The so-called "board of peace" is composed of and controlled by zionists. Not one single Palestinian is on the board.This is a plan to erase Gaza's indigenous character, turn what remains of her… pic.twitter.com/BTWoWSt8ix January 22, 2026

Jared Kushner már 2019-ben is kidolgozott egy sokat kritizált palesztin béketervet, amelyet a Fehér Ház az „évszázad megállapodása”-ként reklámozott. A Békétől a Jólétig címet viselő tervezet 50 milliárd dolláros befektetéssel számoló gazdaságpolitikai fejezetét szerzője a Marshall-tervhez hasonlította. Donald Trump második ciklusának elején pedig bejelentette, hogy az Egyesült Államok kezelésbe venné a Gázai övezetet, amelyből „közel-keleti riviérát” építene – miközben a kétmilliós palesztin lakosság jelentős részét kitelepítené. A „Gaz-a-Lago-tervet” később Trump közel-keleti szövetségesei nyomására ejtette, azonban a vízió azóta is visszaköszön izraeli szélsőjobboldali politikusok által publikált MI-videókon.