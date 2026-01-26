Külföld :: 2026. január 26. 10:37 ::

Tajvan figyelemmel kíséri a kínai katonai vezetésben tapasztalható "szokatlan" változásokat

Tajvan figyelemmel kíséri a kínai katonai vezetésben tapasztalható "szokatlan" változásokat, és nem enyhít éberségén, mivel a fenyegetettség szintje továbbra is magas - jelentette ki hétfőn a tajvani parlamentben Wellington Koo védelmi miniszter.

Koo azt követően szólalt meg, hogy Kínában "súlyos fegyelemsértések" gyanúja miatt vizsgálat indult a Központi Katonai Bizottság (CMC) egyik alelnöke, valamint egy másik magas rangú katonai tisztviselő ellen. A kínai bejelentés szerint a vizsgálat Csang Jo-hszia, a Központi Katonai Bizottság alelnöke, valamint Liu Csen-li, a Központi Katonai Bizottság közös törzskari osztályának vezérkari főnöke ellen indult.

Koo hangsúlyozta: továbbra is figyelemmel kísérik a kínai párt-, állami és katonai felsővezetésben tapasztalható változásokat.

Hozzátette: a tajvani hadsereg álláspontját az határozza meg, hogy Peking továbbra sem zárja ki a katonai erő alkalmazását Tajvannal szemben.

Kína szinte napi rendszerességgel hadihajókat és katonai repülőgépeket vezényel a sziget köré.

Koo kiemelte: a tajvani védelmi minisztérium nem egyetlen vezetői személycsere alapján von le következtetéseket, hanem hírszerzési, megfigyelési és felderítési eszközök, valamint információmegosztás révén térképezi fel Peking lehetséges szándékait.

A katonai és nem katonai jelzések együttes értékelése szükséges Kína szándékainak és lépéseinek átfogó megítéléséhez - tette hozzá.

Koo szerint a kínai fenyegetés erősödése miatt a sziget nem csökkentheti éberségét, és egyetlen személy bukása sem indokolja a katonai készültség enyhítését.

(MTI)