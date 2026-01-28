Külföld :: 2026. január 28. 06:54 ::

Europol: új módszerekkel csempészik tengeren a kokaint Európába

A szervezett bűnözői hálózatok egyre változatosabb és kifinomultabb módszereket alkalmaznak a kokain Európába juttatására tengeri útvonalakon, ami fokozott nemzetközi együttműködést tesz szükségessé - olvasható az Európai Unió hágai székhelyű rendőrségi együttműködési szervezetének (Europol) jelentésében.

Az elemzés rámutat: a Latin-Amerikában zajló magas termelés és az uniós kereslet növekedése miatt a kokaincsempészet soha nem látott szintet ért el. A bűnszervezetek gyorsan alkalmazkodnak, szétdarabolják az útvonalakat, és egyre összetettebb, rejtett szállítási technikákat vetnek be.

A jelentés szerint a csempészek félig merülő járműveket, nem kereskedelmi hajókat is használnak, továbbá a kábítószert különféle hordozóanyagokba - például élelmiszerbe, műanyagba vagy textíliába - építik be a szállítás előtt.

Az Europol beszámolója kiemeli az úgynevezett tengeri "átrakodós" módszert: egy latin-amerikai "anyahajó" Nyugat-Afrika partjainál adja át a szállítmányt egy kisebb "leányhajónak". A kokaint ezután vagy Nyugat-Afrikán keresztül juttatják tovább az EU-ba, vagy a Kanári-szigetekre szállítják. Más esetekben merevtestű felfújható csónakokkal közvetlenül Spanyolországba viszik az árut, majd az andalúz partok elérése után a Guadalquivir folyót használják a belső területek felé történő továbbításra.

Catherine De Bolle, az Europol igazgatója hangsúlyozta: a bűnözői csoportok egyre inkább kisebb hajókat, tengeri átrakodásokat és "okos rejtekhelyeket" alkalmaznak a lebukás elkerülésére. Mint mondta, a válasznak is dinamikusnak és összehangoltnak kell lennie, amelyben az Európai Kikötők Szövetségének segítségét is igénybe veszik.

Magnus Brunner belügyi és migrációs uniós biztos szerint a bűnszervezetek egyre találékonyabb módokat találnak a kokain és más kábítószerek EU-ba juttatására, ezért az erőfeszítéseket fokozni kell.

A jelentés példaként említi a spanyol hatóságok által vezetett, Europol-támogatással végrehajtott Sombra Negra műveletet, amelyben 101 gyanúsítottat fogtak el, és több mint 10 tonna kokaint foglaltak le az Ibériai-félszigeten. A nyomozás legutóbbi szakaszában, tavaly novemberben több mint 50 letartóztatás történt Spanyolországban és Portugáliában.

Az akció feltárta, hogy a hálózat nagysebességű hajókat, titkosított kommunikációs rendszereket és fejlett tengeri infrastruktúrát használt a dél-amerikai szállítmányok Európába juttatására.

Az Europol jelentése szerint a bűnszervezetek egyre gyakrabban kerülik el a nagy kereskedelmi kikötőket, kifinomult rejtekhelyeket alakítanak ki ipari berendezésekben, és modern technológiákat - például drónokat vagy autonóm eszközöket - vetnek be.

Az ügynökség hangsúlyozta: a fenyegetés elleni fellépéshez fokozott tengeri megfigyelésre, pénzügyi nyomozásokra, igazságügyi szakértelemre, valamint a rendőrség, a vámhatóságok, a kikötői szervek és a magánszektor szoros együttműködésére van szükség.

(MTI)