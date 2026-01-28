Külföld, Videók :: 2026. január 28. 08:57 ::

Locsolkodás Minneapolisban - részeg fickó öntözte meg a turbános szomáliai képviselőt

Az Egyesült Államokban a rendőrség letartóztatott egy férfit, aki kedden Minneapolisban bűzös folyadékkal spriccelte le Ilhan Omar amerikai demokrata képviselőt egy rendezvényen, ahol a képviselő beszédében az amerikai bevándorlási és vámhatósági tisztviselők minnesotai tevékenységét bírálta.

Are we all in agreement that Ilhan Omar staged this BS attack?? She's the Jussie Smollett of politics.... pic.twitter.com/7OPWVRXUov January 28, 2026

A jelentés szerint Omar nem sérült meg. A Reuters brit hírügynökség által idézett szemtanú és a városházi rendezvényről készült videó szerint egy biztonsági őr azonnal megragadta az elkövetőt, és a földre szorította. A rendőrség szerint a férfit súlyos testi sértés miatt tartóztatták le.

LOL this just happened 30 mins ago where a psycho Trump supporter assualted Rep. ILHAN OMAR. This is the face of the average Trump Supporter 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/cUqnPIz0kx January 28, 2026

Omar beszédében bírálta a Bevándorlási és Vámügyi Hivatalt (ICE) és Kristi Noem belbiztonsági minisztert, egyben követelte Noem lemondását, miután Donald Trump amerikai elnök bevándorlási politikájának szigorítása során két amerikai állampolgár meghalt lövöldözésben Minneapolisban.

"Az ICE-t nem lehet megreformálni, nem lehet rehabilitálni, véglegesen meg kell szüntetnünk, és Kristi Noem belbiztonsági miniszternek le kell mondania, vagy induljon alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) ellene!" - mondta Omar, amit taps fogadott a rendezvényről készült videó szerint.

Pillanatokkal később egy első sorban ülő férfi odalépett hozzá a képviselőhöz, és a rendőrség leírása szerint egy fecskendő tartalmával lespriccelte, miközben azt mondta Omarnek: "le kell mondania". Omar néhány lépést tett felé, felemelt kézzel, mielőtt a férfit lefogták.





including, but not limited to his voter registration, who he’s donated to, what he posts in support of on social media… and whether or not he’s on the chat thread to impede ICE.

pic.twitter.com/ki63jdCOmk I want to know every detail about the man who sprayed Ilhan Omar…including, but not limited to his voter registration, who he’s donated to, what he posts in support of on social media… and whether or not he’s on the chat thread to impede ICE. January 28, 2026

A képviselő rövid szünet után folytatta beszédét, ellenállva munkatársainak, akik orvosi ellátást javasoltak neki, de ő azt mondta, csak egy szalvétára van szüksége. Később irodája közleményt adott ki, amelyben közölték, hogy Omar jól van.

(MTI nyomán)