Manfred Weber európai elnöki tisztséget és szuverenitási szerződést szeretne, hogy Orbán "ne tudja túszul ejteni az EU-t"

Egy új európai uniós tisztség, az európai elnök posztjának létrehozását javasolta Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakciójának vezetője a Spiegel című német magazinnak adott interjújában, amelyből előzetesen szerdán tettek közzé részleteket hírügynökségek.

"Fel kell hagyni azzal, hogy Washington minden mikroblogbejegyzését kommentáljuk, és végre el kell kezdenünk európai módon vezetni" - hangoztatta Weber, és egyben javaslatot tett arra, hogy a következő európai parlamenti választást követően vonják össze az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökének tisztségét.

Mint mondta, nagyra becsüli Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét és António Costát, az Európai Tanács elnökét, de még jobb volna egy erős európai arc, egy európai elnök". "Ez egy nagyon erős tisztség volna" - tette hozzá.

Weber egyben az EU további bővítését is sürgette. "A nyugat-balkáni államok, Moldova és Ukrajna beletartoznak egy egyesült Európába" - mondta, hozzáfűzve, hogy Grönland és Izland is érdeklődést mutat az európai integráció iránt.

Az EPP politikusa az euró- és schengeni megállapodások mintájára új európai uniós szerződést javasolt kidolgozni a közös kül- és biztonságpolitika számára. "Az európai szerződések által az egyhangú döntéshozatal elvéhez vagyunk kötve a külpolitikában" - nehezményezte, mondván, hogy ez lassítja az uniós döntéshozatalt.

"Ezért egy új szerződés híve vagyok, egy szuverenitási szerződésé, amely lehetővé tenné az arra kész államoknak, hogy közösen erősebben együttműködjenek a kül- és biztonságpolitikában" - hangsúlyozta Weber.

"Ezzel fordítjuk meg a helyzetet" - jelentette ki. "Akkor Orbán Viktor Magyarországon, vagy Robert Fico Szlovákiában nem tudja majd túszul ejteni az EU-t" - fejtegette. "Aztán majd inkább magyarázkodniuk kell, hogy hirtelen miért maradtak egyedül" - fűzte hozzá.

Az, hogy ez lehetséges, arra az eurózóna és schengeni övezet a példa. "A két projektben nem minden EU-tagállam vesz részt. Most ilyen eljárásra van szükségünk a kül- és biztonságpolitikában" - emelte ki Weber.

Reményét fejezte ki, hogy Emmanuel Macron francia elnök, Giorgia Meloni olasz kormányfő és Friedrich Merz német kancellár is beáll mögé ebben a kérdésben.

(MTI)