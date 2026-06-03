Külföld :: 2026. június 3. 07:15 ::

A Samsung a világ tíz legértékesebb vállalata közé került

A dél-koreai Samsung Electronics fölkerült a világ 10 legnagyobb piaci tőkeértékű vállalatának listájára, kiszorítva az élbolyból az amerikai Meta Platforms-ot a CompaniesMarketCap portál adatai szerint.

Kedden a szöuli tőzsdén a Samsung Electronics részvényei több mint 3 százalékkal drágultak, és ezzel a vállalat piaci tőkeértéke 1560 milliárd dollárra emelkedett. A Meta Platforms, amelyhez a Facebook és az Instagram is tartozik, 1524 milliárd dollár piaci kapitalizációval a 10. helyről a 11. helyre csúszott vissza.

A kilencedik helyen az amerikai Tesla vállalat állt 1561 milliárd dollárral.

Az első ötben az amerikai Nvidia (5434 milliárd dollár), az Alphabet (4513 milliárd dollár), az Apple (4498 milliárd dollár), a Microsoft (3420 milliárd dollár) és az Amazon (2810 milliárd dollár) végzett.

A hatodik helyen a tajvani TSMC (2259 milliárd dollár) állt, amelyet az amerikai Broadcom (2177 milliárd dollár) és a szaúdi Aramco (1763 milliárd dollár) követett.

(MTI)