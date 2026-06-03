Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. június 3. 16:30 ::

Leszúrta az angolt a szikh, majd magát hazudta rasszista támadás áldozatának - és a rendőrök hagyták meghalni a fiút

Az eset még 2025. december 3-án történt: Southamptonban este hazafelé tartott a 18 éves egyetemista, Henry Nowak, amikor egy nagy-britanniai születésű 23 éves "fiatalember", Vickrum Digwa nekitámadt, és a magánál tartott, 21 centis rituális tőrrel ötször lecsapott, az egyik szúrás a szívet érte.



Fotó: Isabel Infantes / Reuters

A fehér fiú jajveszékelésére a közelben lakók kiszaladtak, miközben hívták a rendőrséget. Mire a hampshire-i őrs járőrei kiérkeztek, a gyilkos anyja már elrejtette a fegyvert, Digwa pedig azzal fogadta az egyenruhásokat, hogy ő egy rasszista támadás áldozata: azt hazudta, hogy Nowak megütötte, rasszista megjegyzésekkel illette, szidalmazta, és letépte a turbánját.

Digwát 2026. június 2-án ítélték emberölés miatt 21 évre, ám közben Nowak családja hozzájárult, hogy hozzák nyilvánosságra a kiérkező rendőrök testkamerájának felvételeit. Amint ez kikerült, és felrobbantotta a brit közösségi oldalakat, százával vonultak az utcára a tiltakozó britek.

A nyilvánosságra hozott felvételek tanúsága szerint a kiérkező rendőrök azonnal elhitték, amit a gyilkos mondott, hogy ő az áldozat, méghozzá rasszista támadást kellett elszenvednie. Mindeközben a földön fekvő, súlyosan vérző áldozatot gyanúsítottként kezelték.

A videó napvilágra kerülésével egy időben a bírálatok kereszttüzébe kerültek a rendőrök, elsősorban a segítség megtagadása miatt, hiszen egészen addig, amíg meg nem bilincselték a földön fekvő áldozatot, nem hívtak mentőt. A földön fekvő Nowak a videó szerint kilencszer mondta el a rendőröknek, hogy őt késelték meg, mire az egyik intézkedő rendőr cinikusan úgy reagált: „nem hiszem azt, haver.”





Nowak had been falsely accused of racially abusing a Sikh man, Vickrum Digwa, who was convicted of murdering Nowak. Newly released bodycam video shows the moment UK police wrongfully arrested 18-year-old Henry Nowak as he was dying of stab wounds.Nowak had been falsely accused of racially abusing a Sikh man, Vickrum Digwa, who was convicted of murdering Nowak. pic.twitter.com/XWjJCoM8DZ June 2, 2026





He said he carried it as part of his Sikh faith



Sikhs in the UK are allowed to carry knives called Kirpans, but for regular Brits, if they carry a knife the same size, they face a prison sentence



Baptized Sikhs… pic.twitter.com/WJ7956fy51 🇬🇧 This is the knife that Vickrum Digwa used to kill Henry NowakHe said he carried it as part of his Sikh faithSikhs in the UK are allowed to carry knives called Kirpans, but for regular Brits, if they carry a knife the same size, they face a prison sentenceBaptized Sikhs… https://t.co/a80RqLpo6T June 2, 2026

Ezután a járőrök megragadták a haldokló fiú csuklóját, próbálták felrángatni, majd a földön vonszolták, miközben Nowak többször kétségbeesetten kiáltotta: „Nem kapok levegőt!” A rendőröket annyira nem érdekelte a megkéselt fiú, hogy a szerintük elkövetett testi sértés miatt már éppen a jogait olvasták fel, amikor Nowak elvesztette az eszméletét. Csak ekkor vették le róla a bilincset, és kezdték meg az újraélesztést, de már késő volt.

A testkamera-felvételek kiszivárgása után elszabadultak az indulatok. Southampton utcáin többezres, „Igazságot Henrynek!” elnevezésű demonstrációk kezdődtek, amelyek gyorsan összecsapásokká fajultak a Portswood rendőrőrs közelében és a szikh gyilkos családjának utcájánál.





It’s right in front the murderer Vickrum Digwa’a family home.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Young English men pour out into the streets where Henry Nowak was murdered.It’s right in front the murderer Vickrum Digwa’a family home.🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/R4siCirp2h June 2, 2026

Szemtanúk szerint a tüntetés résztvevői zömében fehér brit állampolgárok voltak, akik azt hangsúlyozták, hogy ugyan toleránsak, és nem rasszisták, de azért ne kezeljék másodrendűként őket azért, mert fehérek. Egyesek a George Floyd-esetre asszociáltak, amely 2020-ban történt az Egyesült Államokban. Akkor Minneapolisban egy kisbolthoz kiérkező rendőrök akarták elvinni a zavartan viselkedő 46 éves drogos néger bűnözőt, aki ellenállt, majd a földre tepert férfi nyakára térdelt – 9 percen át – az egyik rendőr, és közben Floyd meghalt, bár előtte azt nyöszörögte, hogy „nem kapok levegőt”. Az erről készült felvételek videója indította el aztán először az USA-ban, utána világszerte a rendőri erőszak elleni tüntetések újabb hullámát.

A brit tüntetők most üvegekkel, kövekkel és kukákkal dobálták meg a rendőröket, miközben Nowak utolsó szavait („nem kapok levegőt!”) skandálták. Jobboldali politikaformálók és aktivisták – köztük Nigel Farage, a Reform UK párt vezetője és Tommy Robinson – azonnal a helyszínre siettek.

Robinson mai nyilatkozatában intézményes rasszizmussal vádolta meg a rendőrséget, kijelentve:

Ha Henry nem lett volna fehér, nem bilincselték volna meg. Egy rasszista szitokvádat súlyosabbnak tartottak, mint egy brutális gyilkosságot. A fehéreket másodrendű állampolgárként kezelik.

Bár az áldozat édesapja, Mark Nowak higgadtságra intett, és kérte, hogy fia tragédiáját ne használják fel további "gyűlöletkeltésre", a brit belügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte az erőszakot, és a rendbontók kemény felelősségre vonását ígérte. A botrány hatására az egyik intézkedő rendőr máris benyújtotta a lemondását, de a tömeg a börtönbe zárását követeli. A szerda délelőtti zavargásokban eddig 11 rendőr sérült meg.

A vezető brit lapok egyöntetűen döbbenetüknek adtak hangot a rendőri elfogultság és az eset kezelésének szakszerűtlensége miatt. A The Guardian azt írta, hogy a felvételek tanúsága szerint a rendőrség helyszíni fellépése sokkoló. Sir Keir Starmer miniszterelnök gyötrelmesnek nevezte a videót, és azt mondta, azonnal meg kell vizsgálni, miként befolyásolták a rasszistaalapú vádak a rendőrök helyszíni döntéshozatalát.

A BBC idézi a helyi rendőrségi biztost, Donna Jonest, aki azt mondta, Henryt igazságtalanul bűnözőként, nem pedig áldozatként kezelték. Jones bejelentette: a kormányfőhöz fordul, hogy vizsgálják felül a vallási kivételeket, amelyek alapján a szikh közösség tagjai nyilvános helyen is maguknál tarthatnak szúrófegyvereket.

A brit parlament első szikh képviselője, a Munkáspárt soraiban mindig turbánban ülő politikus, Tan Dhesi, máris aggódott amiatt, hogy szélsőséges fenyegetéseket kaptak a brit szikh közösség tagjai, elsősorban a közösségi médiában.

Vagy inkább azért, mert akkor nem tudnak kedvükre fenyegetőzni karddal, mint tette ezt a mostani gyilkos egy korábbi esetben (is):





The footage provides additional context into Digwa’s behavior before the fatal December stabbing. 🔥🚨 BREAKING — Video has now emerged of Vickrum Digwa, the killer of 18-year-old Henry Nowak, brandishing a sword while threatening others in a road rage encounter.The footage provides additional context into Digwa’s behavior before the fatal December stabbing. pic.twitter.com/sUD0uUMfLK June 2, 2026

(Index nyomán)