Az eset még 2025. december 3-án történt: Southamptonban este hazafelé tartott a 18 éves egyetemista, Henry Nowak, amikor egy nagy-britanniai születésű 23 éves "fiatalember", Vickrum Digwa nekitámadt, és a magánál tartott, 21 centis rituális tőrrel ötször lecsapott, az egyik szúrás a szívet érte.
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Fotó: Isabel Infantes / Reuters
A fehér fiú jajveszékelésére a közelben lakók kiszaladtak, miközben hívták a rendőrséget. Mire a hampshire-i őrs járőrei kiérkeztek, a gyilkos anyja már elrejtette a fegyvert, Digwa pedig azzal fogadta az egyenruhásokat, hogy ő egy rasszista támadás áldozata: azt hazudta, hogy Nowak megütötte, rasszista megjegyzésekkel illette, szidalmazta, és letépte a turbánját.
Digwát 2026. június 2-án ítélték emberölés miatt 21 évre, ám közben Nowak családja hozzájárult, hogy hozzák nyilvánosságra a kiérkező rendőrök testkamerájának felvételeit. Amint ez kikerült, és felrobbantotta a brit közösségi oldalakat, százával vonultak az utcára a tiltakozó britek.
A nyilvánosságra hozott felvételek tanúsága szerint a kiérkező rendőrök azonnal elhitték, amit a gyilkos mondott, hogy ő az áldozat, méghozzá rasszista támadást kellett elszenvednie. Mindeközben a földön fekvő, súlyosan vérző áldozatot gyanúsítottként kezelték.
A videó napvilágra kerülésével egy időben a bírálatok kereszttüzébe kerültek a rendőrök, elsősorban a segítség megtagadása miatt, hiszen egészen addig, amíg meg nem bilincselték a földön fekvő áldozatot, nem hívtak mentőt. A földön fekvő Nowak a videó szerint kilencszer mondta el a rendőröknek, hogy őt késelték meg, mire az egyik intézkedő rendőr cinikusan úgy reagált: „nem hiszem azt, haver.”
Ezután a járőrök megragadták a haldokló fiú csuklóját, próbálták felrángatni, majd a földön vonszolták, miközben Nowak többször kétségbeesetten kiáltotta: „Nem kapok levegőt!” A rendőröket annyira nem érdekelte a megkéselt fiú, hogy a szerintük elkövetett testi sértés miatt már éppen a jogait olvasták fel, amikor Nowak elvesztette az eszméletét. Csak ekkor vették le róla a bilincset, és kezdték meg az újraélesztést, de már késő volt.
A testkamera-felvételek kiszivárgása után elszabadultak az indulatok. Southampton utcáin többezres, „Igazságot Henrynek!” elnevezésű demonstrációk kezdődtek, amelyek gyorsan összecsapásokká fajultak a Portswood rendőrőrs közelében és a szikh gyilkos családjának utcájánál.
Szemtanúk szerint a tüntetés résztvevői zömében fehér brit állampolgárok voltak, akik azt hangsúlyozták, hogy ugyan toleránsak, és nem rasszisták, de azért ne kezeljék másodrendűként őket azért, mert fehérek. Egyesek a George Floyd-esetre asszociáltak, amely 2020-ban történt az Egyesült Államokban. Akkor Minneapolisban egy kisbolthoz kiérkező rendőrök akarták elvinni a zavartan viselkedő 46 éves drogos néger bűnözőt, aki ellenállt, majd a földre tepert férfi nyakára térdelt – 9 percen át – az egyik rendőr, és közben Floyd meghalt, bár előtte azt nyöszörögte, hogy „nem kapok levegőt”. Az erről készült felvételek videója indította el aztán először az USA-ban, utána világszerte a rendőri erőszak elleni tüntetések újabb hullámát.
A brit tüntetők most üvegekkel, kövekkel és kukákkal dobálták meg a rendőröket, miközben Nowak utolsó szavait („nem kapok levegőt!”) skandálták. Jobboldali politikaformálók és aktivisták – köztük Nigel Farage, a Reform UK párt vezetője és Tommy Robinson – azonnal a helyszínre siettek. 
Robinson mai nyilatkozatában intézményes rasszizmussal vádolta meg a rendőrséget, kijelentve:
Ha Henry nem lett volna fehér, nem bilincselték volna meg. Egy rasszista szitokvádat súlyosabbnak tartottak, mint egy brutális gyilkosságot. A fehéreket másodrendű állampolgárként kezelik.
Bár az áldozat édesapja, Mark Nowak higgadtságra intett, és kérte, hogy fia tragédiáját ne használják fel további "gyűlöletkeltésre", a brit belügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte az erőszakot, és a rendbontók kemény felelősségre vonását ígérte. A botrány hatására az egyik intézkedő rendőr máris benyújtotta a lemondását, de a tömeg a börtönbe zárását követeli. A szerda délelőtti zavargásokban eddig 11 rendőr sérült meg.
A vezető brit lapok egyöntetűen döbbenetüknek adtak hangot a rendőri elfogultság és az eset kezelésének szakszerűtlensége miatt. A The Guardian azt írta, hogy a felvételek tanúsága szerint a rendőrség helyszíni fellépése sokkoló. Sir Keir Starmer miniszterelnök gyötrelmesnek nevezte a videót, és azt mondta, azonnal meg kell vizsgálni, miként befolyásolták a rasszistaalapú vádak a rendőrök helyszíni döntéshozatalát.
A BBC idézi a helyi rendőrségi biztost, Donna Jonest, aki azt mondta, Henryt igazságtalanul bűnözőként, nem pedig áldozatként kezelték. Jones bejelentette: a kormányfőhöz fordul, hogy vizsgálják felül a vallási kivételeket, amelyek alapján a szikh közösség tagjai nyilvános helyen is maguknál tarthatnak szúrófegyvereket.
A brit parlament első szikh képviselője, a Munkáspárt soraiban mindig turbánban ülő politikus, Tan Dhesi, máris aggódott amiatt, hogy szélsőséges fenyegetéseket kaptak a brit szikh közösség tagjai, elsősorban a közösségi médiában.
Vagy inkább azért, mert akkor nem tudnak kedvükre fenyegetőzni karddal, mint tette ezt a mostani gyilkos egy korábbi esetben (is):
(Index nyomán)