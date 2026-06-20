Külföld :: 2026. június 20. 09:56 ::

Trump zsidajai mégis Svájcba mennek

Elindult Svájcba Steve Witkoff amerikai főtárgyaló, miután a libanoni tűzszünet nyomán ismét lehetőség nyílt az Egyesült Államok és az Irán közötti megbeszélések újrakezdésére - adta hírül az Axios amerikai hírportál pénteken.

A hírportál úgy tudja, Donald Trump amerikai elnök veje, a tárgyalásokban szintén részt vállaló Jared Kushner már Svájcban van, Aragcsi pedig szombaton indul útnak.

Washington és Teherán a héten kötötték meg a harci cselekményeket lezáró keretmegállapodást, amelyet az eredeti tervek szerint pénteken, J. D. Vance amerikai alelnök részvételével tartandó személyes ünnepségen tervezték hivatalosan aláírni Svájcban. Vance azonban, az Irán-barát Hezbollah libanoni mozgalom és az Izrael közötti harcok kiújulása nyomán lemondta tervezett utazását.

Pénteken a Hezbollah és a zsidó állam tűzszünetről állapodott meg, szombatra virradóra azonban az NNA libanoni hírügynökség ismét, halálos áldozatokkal is járó izraeli támadásokról számolt be.

Vance a héten hangsúlyozta, hogy az amerikai-iráni megállapodás a közel-keleti térség békéjét szolgálja, ami Izrael és a libanoni Hezbollah síita milícia közötti tűzszünetet is tartalmazza.

(MTI)

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