Legkevesebb öt halálos áldozata van a dél-libanoni Nabatíjje körzetet szombatra virradóra érő izraeli légicsapásoknak - jelentette az NNA libanoni hírügynökség, alig egy nappal a Hezbollah és a zsidó állam között született tűzszüneti megállapodás után.
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(Forrás: Twitter)
Az NNA úgy tudja, az éjszaka folyamán, illetve hajnalban Nabatíje több mint egy tucat térségét is légicsapások érték, amelyek következtében Arabszálím településénél három, Deir Zahráni és Duvejr mellett pedig további két ember vesztette életét.
Nabatíjje azonos nevű székhelyét Izrael ágyúkkal támadta.
Izrael és a Hezbollah libanoni síita mozgalom pénteken, amerikai és katari közvetítők segítségével állapodott meg a tűzszünetben.
(MTI)
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