Külföld :: 2026. június 20. 08:19 ::

Sabbátkor már meg is szegte Izrael a pénteki tűzszünetet

Legkevesebb öt halálos áldozata van a dél-libanoni Nabatíjje körzetet szombatra virradóra érő izraeli légicsapásoknak - jelentette az NNA libanoni hírügynökség, alig egy nappal a Hezbollah és a zsidó állam között született tűzszüneti megállapodás után.

Az NNA úgy tudja, az éjszaka folyamán, illetve hajnalban Nabatíje több mint egy tucat térségét is légicsapások érték, amelyek következtében Arabszálím településénél három, Deir Zahráni és Duvejr mellett pedig további két ember vesztette életét.





🔹 Three people were reportedly killed when Israeli warplanes carried… 🚨New: Israeli attacks have continued across southern Lebanon overnight and into Saturday morning, with at least 5 people killed in heavy airstrikes and drone strikes across the Nabatieh and Jezzine districts.🔹 Three people were reportedly killed when Israeli warplanes carried… https://t.co/6JBypJSNJp June 20, 2026

Nabatíjje azonos nevű székhelyét Izrael ágyúkkal támadta.

Izrael és a Hezbollah libanoni síita mozgalom pénteken, amerikai és katari közvetítők segítségével állapodott meg a tűzszünetben.

(MTI)