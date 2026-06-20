Külföld, Zsidóbűnözés :: 2026. június 20. 22:17 ::

Gyerekeket gyilkolt, menekülttáborokat lőtt és operatőrt bombázott le a legerkölcsösebb a Gázai övezetben - csak szombaton

Az izraeli hadsereg szombatra virradóra csapásokat intézett a Gázai övezet ellen, legkevesebb hatan – közöttük az al-Dzsazíra katari televízió operatőre – meghaltak.

Az első támadást Gázaváros ellen hajtották végre, négyen meghaltak - közölték gázai kórházi források.

A Gázavárosban lévő es-Sifá kórház arról számolt be, hogy az egyik csapás egy lakóépületet ért és hárman haltak meg, köztük két gyerek, egy másik, ugyancsak Gázaváros ellen intézett dróncsapásnak pedig egy halálos áldozata van.

A Wafa palesztin hírügynökség azt közölte, hogy izraeli hadihajók mindeközben a Gázai övezetben lévő Deir el-Balah partjainál lévő halászhajókra nyitottak tüzet, az incidensben egy halász megsebesült.

Szombat este három izraeli légicsapásokban négyen haltak meg, legkevesebb tízen megsebesültek.

Az első támadás előzetes figyelmeztetés nélkül a Gázai övezet középső részén fekvő Buredzs menekülttábort érte, hárman meghaltak. Az al-Aksza kórház közlése szerint közöttük volt Ahmed Viszah, az al-Dzsazíra operatőre is.

Az al-Dzsazíra megerősítette az operatőr halálát.

Visah testvére, Mohamed, aki az al-Dzsazíra tudósítója volt, áprilisban halt meg egy izraeli légicsapásban.

Egy másik szombati izraeli támadás célpontja a Gázai övezet déli részén álló Muvasziban található sátortábor volt, egy ember meghalt, nyolc másik megsebesült – közölte a Nászir kórház.

A harmadik támadást Gázavárosban emberek egy csoportja ellen hajtották végre, legkevesebb négyen megsebesültek a Sifá kórház szerint.

Az izraeli hadsereg egyik szóvivője megerősítette a támadást, amelyben Ahmed Viszah meghalt, de azt mondta, hogy Viszah "a Hamász terroristája" volt.

Izrael és az övezetet irányító Hamász tavaly októberben kötöttek fegyverszünetet, a térségben azonban továbbra is rendszeresek az összecsapások. A gázai egészségügy-minisztérium szerint azóta több mint ezer palesztin halt meg. Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter hétfőn azt közölte, hogy az izraeli hadsereg korlátlan ideig marad az övezetben.

(MTI nyomán)

Korábban írtuk: Sabbátkor már meg is szegte Izrael a pénteki tűzszünetet