Külföld :: 2026. június 22. 11:17 ::

Meghaladta az ezret az ebolás esetek száma Kongóban

Már több mint ezer ebolás esetet jegyeztek fel a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol mintegy öt hete tört ki ebolajárvány - közölte hétfőn a kinshasai tájékoztatási minisztérium.

Az ebolajárvány az ország három tartományában terjed, az 1003 igazolt ebolafertőzött közül eddig 254-en haltak meg, százan pedig felépültek a betegségből. Jelenleg 365 beteget kezelnek kórházakban és karanténállomásokon - számoltak be róla az X-en hétvégén kiadott minisztériumi közleményben.

A járványt ezúttal az ebola Bundibugyo-vírustörzsének terjedése okozza, amely ellen egyelőre nincs védőoltás és gyógyszeres kezelése sem.

Az egészségügyi szakértők felhívták a figyelmet a járvány gyors terjedésére, és arra is, hogy még sokan lehetnek, akik érintkeztek fertőzöttekkel, de nem ismerik őket, nem kerültek a kontaktkutatás látókörébe.

Az ebolás esetek kontaktjainak 58 százalékát követik nyomon a kongói minisztérium adatai szerint. A járvány terjedésének megállításához azonban a Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a fertőzött személyekkel kapcsolatba került emberek 90 százalékát kell azonosítani és megfigyelés alatt tartani. Az afrikai járványügyi hatóság (Africa CDC) már többször is aggodalmát fejezte ki a nem ismert esetek magas száma miatt.

A májusban bejelentett kongói járvány a szomszédos Ugandára is átterjedt, ahol 19 ebolás esetet regisztráltak, közülük ketten vesztették életüket.

(MTI)