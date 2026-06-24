Külföld :: 2026. június 24. 21:38 ::

Észak-Korea nukleáris fegyverekkel szereli fel haditengerészetét

Észak-Korea nukleáris fegyverrel szereli fel haditengerészetét, valamint több, tízezer tonnás hadihajó építését is előirányozta - jelentette szerdán a kommunista ország állami médiája Kim Dzsongün észak-koreai vezető előző nap elhangzott beszédére hivatkozva.

Kim az Észak-Korea nyugati partvidékén fekvő Nampo kikötőjébe látogatva kulcsfontosságú stratégiai iránynak nevezte a haditengerészet nukleáris felfegyverzését, amire szerinte azért van szükség, hogy az ország nukleáris erejét többféle művelet során is bevethessék.

"A folyamat a terv szerint halad" - tette hozzá egy ötezer tonnás hadihajó felavatása alkalmából rendezett ünnepségen.

"Véget értek azok az idők, amikor haditengerészetünk csupán a part menti vizeinket ellenőrizte" - hangsúlyozta Kim, egyúttal leszögezte: a közeljövőben további ötezer tonnás hadhajókat kell gyártani, és meg kell kezdeni a tízezer tonnás hadihajók gyártását is.

Jelenleg Észak-Koreának két ötezer tonnás hadihajója van, míg a szomszédos Dél-Korea több mint tíz ilyennel rendelkezik.

Kim a Koreai Munkapárt hétfői plenáris ülésén az ország védelmi képességeinek megerősítését sürgette, és azt hangoztatta, hogy a szomszédos Dél-Korea, valamint az Egyesült Államok a hadseregben végrehajtott modernizációi "az atomháború szélére sodorták a térséget".

(MTI)