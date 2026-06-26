Németországban életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték pénteken a 2024-es magdeburgi karácsonyi vásár elleni támadás elkövetőjét.
Todesfahrer von Magdeburg zu Höchststrafe verurteilt https://t.co/jop9wg4Pzc pic.twitter.com/dzyW3Qsj73— WELT (@welt) June 26, 2026
A kelet-németországi magdeburgi bíróság emberölésben találta bűnösnek a szaúdi Táleb Dzsavád al-Abdulmohszent, és a kiszabható legsúlyosabb büntetést állapította meg számára, továbbá úgy ítélte meg, hogy az elkövetett bűncselekmény különösen súlyos, ami azt jelenti, hogy az elítélt valóban akár soha nem kerülhet szabadlábra. Az ítélet egyelőre nem jogerős.
The “Islamophobic” and “ex-Muslim” Magdeburg terrorist shouts “Allahu Akbar” during his arrest. pic.twitter.com/oyPe0T6chi— Visegrád 24 (@visegrad24) December 22, 2024
A gázolásos támadásban öt nő és egy 9 éves gyerek meghalt, és több mint 300 ember megsérült.
(MTI)