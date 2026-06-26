Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. június 26. 10:56 ::

Életfogytiglanra ítélték Táleb Dzsavád al-Abdulmohszent, a 2024-es magdeburgi karácsonyi vásár elleni támadás elkövetőjét

Németországban életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték pénteken a 2024-es magdeburgi karácsonyi vásár elleni támadás elkövetőjét.

A kelet-németországi magdeburgi bíróság emberölésben találta bűnösnek a szaúdi Táleb Dzsavád al-Abdulmohszent, és a kiszabható legsúlyosabb büntetést állapította meg számára, továbbá úgy ítélte meg, hogy az elkövetett bűncselekmény különösen súlyos, ami azt jelenti, hogy az elítélt valóban akár soha nem kerülhet szabadlábra. Az ítélet egyelőre nem jogerős.

A gázolásos támadásban öt nő és egy 9 éves gyerek meghalt, és több mint 300 ember megsérült.

(MTI)