Külföld, LMBTQP+ :: 2026. június 26. 12:39 ::

Párizsban még a buziknak is túl meleg van - elmarad a vonaglásuk a homofób időjárás miatt

A rendkívüli hőség miatt elhalasztják Párizsban a szombatra tervezett "Pride-felvonulást" és más tömegrendezvényeket a fővárosi rendőrfőnökök kérésére - közölték a szervezők.



Fiam, te buzi vagy?! Nem, apa, pillangó... (fotó: Pascal Rossignol / Reuters)

"A prefektus kérésének megfelelően elhalasztjuk a felvonulást, szeptemberben tervezzük megrendezni, de a szervezőknek még össze kell ülniük, hogy megbeszéljük, hogyan tovább" - mondta pénteken az AFP hírügynökségnek Anouk Veyret, az Inter-LGBT szervezet társelnöke.



Párizsi repedtseggűek ők is, talán szóvivők, nem tudjuk, nem is akarjuk... (fotó: Anne-Sophie Guillet / Vogue)

Közben kulturális és zenei rendezvények is bejelentették, hogy elmaradnak a szombatra tervezett programjaik.

A francia fővárosban az egymás követő harmadik napon a csúcshőmérséklet 40 Celsius-fok fölött várható, s éjszakánként sem süllyed 27 Celsius-fok alá.

Eközben nálunk: az új rendőrfőkapitány már alig várja

A Budapesti Rendőr-főkapitányság maximális felkészültséggel várja a szombati Budapest Pride felvonulást, mindent megtettek annak érdekében, hogy zavarmentes legyen a rendezvény - mondta Baricska Norbert Tamás új budapesti rendőrfőkapitány a Fővárosi Közgyűlés pénteki ülésén.

A közgyűlés a június 3-ai hatállyal kinevezett Baricska Norbert Tamást véleményezési joga gyakorlása keretében hallgatta meg.

Az új budapesti rendőrkapitány Barabás Richárd, a Párbeszéd-Zöldek fővárosi frakcióvezetője kérdésére válaszolva közölte: mindent megtettek annak érdekében, hogy "abszolút zavarmentesen" történhessen meg a felvonulás.

"Maximális felkészültséggel indulunk" a szombati napnak - fogalmazott Baricska Norbert Tamás.

Közölte, nemcsak a felvonuláson, hanem más kapcsolódó rendezvényhelyszínek esetében is megfelelő erőkkel készülnek.

(MTI korrigálva)

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