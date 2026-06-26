Extra, Sport :: 2026. június 26. 14:02 ::

A vasánuszt nem kell félteni a hőségtől: 39 fokban is megrendezik a frankfurti Ironman Eb-t

A várhatóan 39 Celsius-fokos kánikulában is megtartják vasárnap a triatlonosok frankfurti Ironman Európa-bajnokságát, annak ellenére, hogy Németországban a hőség miatt a hétvégi sportesemények közül már több megrendezését lemondták.

A szervezők pénteki közlése alapján a zárószám, a futás pályáját azonban módosítják, hogy a versenyzők az eredetileg tervezettnél több árnyékos résszel találkozzanak. Hozzátették: a szokottnál több ivóállomás áll majd a triatlonosok rendelkezésére, míg a célterületen légkondicionált sátrak lesznek, továbbá jégfürdő és zuhanyozási lehetőség is. Emellett az egészségügyi személyzet is több orvosból áll, akik bármikor visszaléptethetik a sportolókat a versenyből, amennyiben úgy értékelik, hogy az egészségi állapotuk ezt kívánja.

Az elit mezőnyben körülbelül hetvenen küzdenek az Európa-bajnoki címért, az amatőr megméretéseken viszont több ezren vesznek részt. A verseny rajtja 6 óra 20 perckor lesz, a táv a szokásos Ironman: elején 3,8 kilométer úszással, majd 180 kilométer kerékpározással és végül egy klasszikus, 42,195 kilométeres maratoni futással.

Németországban a hétvégére várt hőhullám miatt már több sporteseményt - köztük a hamburgi félmaratont, valamint az ország déli területein futballmeccseket - biztonsági okokból lemondtak.

(MTI)