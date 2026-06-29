Külföld, Háború :: 2026. június 29. 21:10 ::

Külügyminiszter-helyettes: egyedül Irán végezheti el a Hormuzi-szoros aknamentesítését

Egyedül Irán végezheti el a Hormuzi-szoros aknamentesítését a Teherán és Washington között Iszlámábádban létrejött szándéknyilatkozat értelmében - közölte hétfőn Kazem Garibabádi iráni külügyminiszter-helyettes az X-en, reagálva a francia elnök nyilatkozatára ebben a kérdésben.

Emmanuel Macron hétfőn az ománi szultánnal tartott megbeszélését követően szintén az X-en arról írt, hogy Franciaország és Omán közösen fáradozik a közel-keleti helyzet feszültségmentesítésén, és készek együtt dolgozni partnereikkel a Hormuzi-szoros aknamentesítésén, biztosítva ezzel a tengerhajózási útvonalakat, valamint a tengerszoros szabad, feltételek nélküli átjárhatóságát.

Garibabádi szerint kényes és összetett helyzetről van szó, Irán pedig nyomatékosan javasolja Franciaországnak, hogy ne bonyolítsa azt tovább a provokációival.

(MTI)